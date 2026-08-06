OL : Fonseca ne sera pas viré, Lyon n'a pas l'argent pour le faire

OL : Fonseca ne sera pas viré, Lyon n'a pas l'argent pour le faire

OL06 août , 14:00
parEric Bethsy
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Pointé du doigt après la défaite à Prague (2-1) mardi, Paulo Fonseca se retrouve sous pression. De nombreux supporters et observateurs de l’Olympique Lyonnais réclament son départ. Mais le club rhodanien ne semble pas en mesure de licencier son entraîneur.
Le contexte a bien changé autour de Paulo Fonseca. Longtemps complimenté la saison dernière, le coach de l’Olympique Lyonnais doit maintenant composer avec des commentaires beaucoup moins élogieux. Sa communication peu flatteuse pour les jeunes de l’effectif et ses choix sont contestés. D’autant que les résultats récents lui donnent tort. Sans parler de la cinglante défaite subie face au Real Betis (4-0) en amical, les Gones ont mal négocié leur troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague mardi.
Certains joueurs n’ont pas répondu aux attentes. Mais les critiques se dirigent essentiellement vers Paulo Fonseca et sa compo étrange. De quoi provoquer la colère des supporters de l’Olympique Lyonnais. Certains vont même jusqu’à réclamer le départ du technicien alors que son limogeage paraît inenvisageable. Et pour cause, l’entraîneur sous contrat jusqu’en 2027 dispose d’un salaire mensuel brut à 350 000 euros. Un obstacle majeur pour la direction qui, dans le contexte actuel, n’a vraiment pas besoin de verser de lourdes indemnités de licenciement.

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« Paulo Fonseca a de la chance d'avoir un contrat trop lourd pour être viré », commentait d’ailleurs le chroniqueur du Winamax FC Yannis Yemmi, pas forcément sur la même longueur d’onde que l’Olympique Lyonnais. Au début de l’été, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean mettait l’accent sur la stabilité, notamment en ce qui concerne Paulo Fonseca qui négociait une prolongation. « On discute, bien sûr, confiait le dirigeant à RMC en juin dernier. On est très heureux avec Paulo. Je sais que ce n'est pas simple de le garder. Il faut être attractif. » Bien évidemment, une élimination dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions pourrait changer les plans.
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