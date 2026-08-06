OL : Fonseca ne sera pas viré, Lyon n'a pas l'argent pour le faire

Si ça se fait à ce prix là, bravo!
Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^
C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^
Apprend à lire !
Pour les premiers cas je regarde l'actu et notamment celle du foot. Pour le dernier, rien qu'ici il y en a pléthore. Et toi, tu es dans quel camp, les abrutis ou ceux qui viennent parler foot avec respect?
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Fin du match 🔚 Nos Gones s'inclinent à Prague lors de ce match aller du 3e tour de qualifications pour la Ligue des Champions 🔴🔵 Tout reste encore possible : il faudra renverser la situation lors de la seconde manche mardi prochain à la maison, avec vous ! 👊 2-1 #SpartaOL