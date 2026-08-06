OL : Pavel Sulc recalé par le favori numéro 1 du mercato

OL : Pavel Sulc recalé par le favori numéro 1 du mercato

OL06 août , 12:40
parJérôme Capton
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Absent contre le Sparta Prague, officiellement sur blessure, Pavel Sulc est annoncé sur le départ de l'Olympique Lyonnais. Mais le club le plus chaud dans ce dossier, Leeds, ne le serait finalement plus tant que cela.
Révélation de l'OL la saison passée, Pavel Sulc semble être proche d'un départ de Lyon, Paulo Fonseca l'ayant clairement fait savoir en marge du déplacement de mardi dernier en République Tchèque. Parmi les clubs évoqués, la Juventus, Tottenham, Everton, Aston Villa et surtout Leeds qui semblait le grand favori pour accueillir un joueur dont la vente pourrait rapporter 25 millions d'euros au club de Michele Kang. Sauf que ce jeudi, le Yorkshire Evening Post met un sacré coup de frein à la possible signature de Pavel Sulc à Leeds. Nos confrères confirment que le club entraîné par Daniel Farke a réellement eu un très gros intérêt pour l'international tchèque de l'Olympique Lyonnais mais que ce n'est plus tout à fait le cas, même si rien n'est définitif.

Leeds n'a pas bougé sur le dossier Pavel Sulc

« Sulc est apparu comme une cible potentielle pour Leeds le mois dernier, même si les rumeurs de négociations étaient infondées. Selon nos sources, les dirigeants d'Elland Road avaient de l'intérêt pour le milieu offensif de Lyon, mais ne cherchaient pas activement à conclure un accord, même si cela pourrait changer si d'autres transferts ne se concrétisaient pas », précise Kyle Newbould, journaliste du Yorkshire Evening Post. Pour l'instant, la signature de Pavel Sulc à Leeds ne serait donc pas imminente, même si tout peut aller très vite dans un mercato qui aborde tout de même ses dernières semaines.
On en saura plus très rapidement, puisque l'Olympique Lyonnais affrontera le Sparta Prague en match retour, mardi au Groupama Stadium. Et si Pavel Sulc est disponible, il est évident que Paulo Fonseca fera appel à lui, sauf si son départ est réellement proche. Car après la défaite en République Tchèque, après un match désastreux, l'entraîneur de l'OL sait qu'il ne pourra pas laisser de côté Sulc sans raison.

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130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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