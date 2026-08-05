Orel Mangala va quitter l'OL dans les 24 heures

Pas utilisé par Paulo Fonseca à Prague mardi soir, Orel Mangala se dirige vers un départ de l’OL. Son transfert pourrait même être bouclé dans les 24 prochaines heures selon les informations de L’Equipe.

Les choix de Paulo Fonseca face au Sparta Prague interrogent. Les observateurs et les supporters de l’Olympique Lyonnais ne comprennent toujours pas certains décisions du coach portugais, comme par exemple la titularisation du jeune Mathys De Carvalho au milieu de terrain. Des solutions plus logiques semblaient à la disposition du staff rhodanien sur le banc, avec Noah Nartey ou encore Orel Mangala. L’absence de temps de jeu pour l’international belge pourrait s’expliquer par un départ imminent selon L’Equipe.

Et pour cause, le quotidien national nous apprend ce mercredi que l’ancien joueur de Nottingham Forest et d’Everton est plus que jamais sur le départ, à tel point que son transfert pourrait être finalisé dans les 24 heures. Une bonne nouvelle pour les finances du club rhodanien et pour la suite du mercato . Car même si Matthieu Louis-Jean a rapidement finalisé la signature d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 29,5 millions d’euros, cette seule vente ne suffit pas pour l’OL, qui reste sur un fil financièrement. Le départ d’Orel Mangala est par conséquent perçu d’un très bon oeil en interne, non pas car le Belge n’est pas apprécié mais surtout car le salaire que lui avait offert John Textor en 2024 est colossal.

Ses émoluments sont estimés à plus de 300.000 euros par mois, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif de l’OL depuis les départs de Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Alexandre Lacazette. Reste maintenant à savoir vers quelle destination se dirigera le milieu de terrain né à Bruxelles, dont le contrat en faveur de l’Olympique Lyonnais court jusqu’en 2028 et alors que sa valeur marchande est estimée par Transfermarkt à 9 millions d’euros sur le marché des transferts cet été.