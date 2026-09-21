OM-PSG : Marseille privé d'un penalty évident, la polémique enfle

OM-PSG : Marseille privé d'un penalty évident, la polémique enfle

OM21 sept. , 8:40
parCorentin Facy
22
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM peut nourrir de très gros regrets après sa défaite face au PSG dimanche soir (1-2), d’autant que les coéquipiers d’Amine Gouiri auraient pu obtenir un penalty pour une faute sur le buteur algérien.
La crise est bien présente à l’Olympique de Marseille, après la défaite face au Paris Saint-Germain, la quatrième de suite en Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio passeront la trêve internationale à une très inconfortable 17e place. Une situation difficile à digérer d’autant que l’OM a livré un match très cohérent au Vélodrome face au PSG. Proche d’égaliser en fin de match par Nayef Aguerd, Marseille aurait par ailleurs pu obtenir un penalty en première mi-temps qui aurait sans doute changé pas mal de choses.

Un penalty oublié pour l'OM ?

Touché au niveau de la cuisse par Désiré Doué, Amine Gouiri pensait bien que François Letexier allait siffler en sa faveur. Contre toute attente, l’arbitre international n’a pas bronché. Il n’a pas non plus été appelé par la VAR pour aller visionner les images. Une décision très étonnante selon Adil Rami. Sur les ondes de Ligue1+, l’ancien défenseur de l’OM a estimé qu’il y avait, selon lui, penalty de façon indiscutable.
« Est-ce que Gouiri se laisse tomber ? Je dis que non. Il rentre dans une surface remplie de Parisiens et pour moi il y a contact et penalty. Il n’y a même pas de débats, il y a penalty tous les jours » a lancé l’ancien défenseur de l’équipe de France. Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient du même avis. « La question c'est même plus si y a penalty ou pas sur Gouiri, c'est pourquoi y'a une décision au minimum litigieuse voire scandaleuse dans le sens du PSG à chaque Classique depuis 10 ans », « Alors je suis le plus gros hâter de l’OM sur cette terre mais y’a penalty tous les jours sur Gouiri » ou encore « Y a faute de Doué mais l'arbitre est floué par le plongeon de Gouiri. Gouiri ne plonge pas, c'est sifflé » peut-on lire sur X.

Lire aussi

L1 : Le PSG s'offre le Classique et enfonce l'OML1 : Le PSG s'offre le Classique et enfonce l'OM
Le but de fou d’Angel Gomes à OM-PSG (vidéo)Le but de fou d’Angel Gomes à OM-PSG (vidéo)
Une action qui laisse en tout cas de très gros regrets du côté de l’Olympique de Marseille car à ce moment du match, l’équipe de Bruno Genesio aurait pu prendre l’avantage. Cela n’aura finalement pas été le cas et la suite de la rencontre aura globalement été favorable au PSG, avec une ouverture du score de Ferran Torres puis un but de Marquinhos pour répondre en moins de cinq minutes à l’égalisation d’Angel Gomes.
Articles Recommandés
Dembele
PSG

PSG : Dembélé s'expose à une lourde sanction

Edf Zidane Sera Beaucoup Mieux Protege Que Deschamps
Equipe de France

EdF : Zidane sera beaucoup mieux protégé que Deschamps

Richard McCourt lors de la présentation
OM

OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Larsonneur
ASSE

L’ASSE a l’un des pires gardiens de France

Fil Info

21 sept. , 11:00
PSG : Dembélé s'expose à une lourde sanction
21 sept. , 10:30
EdF : Zidane sera beaucoup mieux protégé que Deschamps
21 sept. , 10:00
OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés
21 sept. , 9:40
L’ASSE a l’un des pires gardiens de France
21 sept. , 9:20
L1 : Nuamah et deux autres Lyonnais dans l'équipe type
21 sept. , 9:00
Kvaratskhelia est « bidon », le PSG en a marre
21 sept. , 8:20
Racisme à l’OL, Sidney Govou se justifie
21 sept. , 8:00
OM : Démission envisagée, Bruno Genesio confirme
21 sept. , 7:00
TV : Turquie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Les dirigeants (Richard et Lorenzi) sont contraints par une réalité financière qui s'impose a eux. Richard a négocié avec la Cepac en doublant la redevance du nom du stade vs orange. Le contrat adidas négocie avant lui va rapporter 2 fois plus et il tente de l'avancer d'un an. Lorenzi n'a eu aucune marge pour faire signer un joueur, juste le droit de vendre. McCourt, il a injecte 700m€, alors oui on peut dire qu'il porte une responsabilité avec le choix de Longoria, mais il a toujours soutenu le club en injectant pour combler les pertes. Là il dit stop, mais qui peut lui en vouloir? Qui peut croire qu'il est un puits sans fond? Vous voulez qu'il vende? Ok, mais c'est normal qu'il le fasse pour essayer de limiter la casse donc en rétablissant l'équilibre. Faut pas être ingrat, il a aussi permis de rêver avec par exemple la finale uefa 2018

OM-PSG : Marseille privé d'un penalty évident, la polémique enfle

Traboule... Qui à dit ça , hormis toi ? Tu est une petite troll en fait

OM-PSG : Marseille privé d'un penalty évident, la polémique enfle

@Paris N'importe quoi... La var aurait dû intervenir point barre ! Peut importe la décision... Grossière erreur encore une fois

OM : Démission envisagée, Bruno Genesio confirme

ouais enfin faur relatiiser aussi hein. on a rencontré Stras Monaco Psg Paris ( qui sera Europeen) Rennes. Besiktas.... y a plus simple comme matchs ! la pause va faire du bien, et il faudra engrenger sur les prochains matchs.

OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Et c'est que le début... d'autres vont suivre

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading