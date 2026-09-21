OM-PSG : Marseille privé d'un penalty évident, la polémique enfle

L’OM peut nourrir de très gros regrets après sa défaite face au PSG dimanche soir (1-2), d’autant que les coéquipiers d’Amine Gouiri auraient pu obtenir un penalty pour une faute sur le buteur algérien.

La crise est bien présente à l’Olympique de Marseille, après la défaite face au Paris Saint-Germain, la quatrième de suite en Ligue 1 . Les hommes de Bruno Genesio passeront la trêve internationale à une très inconfortable 17e place. Une situation difficile à digérer d’autant que l’OM a livré un match très cohérent au Vélodrome face au PSG. Proche d’égaliser en fin de match par Nayef Aguerd, Marseille aurait par ailleurs pu obtenir un penalty en première mi-temps qui aurait sans doute changé pas mal de choses.

Un penalty oublié pour l'OM ?

Touché au niveau de la cuisse par Désiré Doué, Amine Gouiri pensait bien que François Letexier allait siffler en sa faveur. Contre toute attente, l’arbitre international n’a pas bronché. Il n’a pas non plus été appelé par la VAR pour aller visionner les images. Une décision très étonnante selon Adil Rami. Sur les ondes de Ligue1+, l’ancien défenseur de l’OM a estimé qu’il y avait, selon lui, penalty de façon indiscutable.

« Est-ce que Gouiri se laisse tomber ? Je dis que non. Il rentre dans une surface remplie de Parisiens et pour moi il y a contact et penalty. Il n’y a même pas de débats, il y a penalty tous les jours » a lancé l’ancien défenseur de l’équipe de France. Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient du même avis. « La question c'est même plus si y a penalty ou pas sur Gouiri, c'est pourquoi y'a une décision au minimum litigieuse voire scandaleuse dans le sens du PSG à chaque Classique depuis 10 ans », « Alors je suis le plus gros hâter de l’OM sur cette terre mais y’a penalty tous les jours sur Gouiri » ou encore « Y a faute de Doué mais l'arbitre est floué par le plongeon de Gouiri. Gouiri ne plonge pas, c'est sifflé » peut-on lire sur X.

Une action qui laisse en tout cas de très gros regrets du côté de l’Olympique de Marseille car à ce moment du match, l’équipe de Bruno Genesio aurait pu prendre l’avantage. Cela n’aura finalement pas été le cas et la suite de la rencontre aura globalement été favorable au PSG, avec une ouverture du score de Ferran Torres puis un but de Marquinhos pour répondre en moins de cinq minutes à l’égalisation d’Angel Gomes.