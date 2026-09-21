OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Tandis que Bruno Genesio est épargné par les supporters, le Vélodrome a pris le président Stéphane Richard et le propriétaire Frank McCourt pour cible lors du match entre l’OM et le PSG dimanche soir.

La situation est grave à l’Olympique de Marseille, où la trêve internationale tombe au pire moment. Et pour cause, l’équipe de Bruno Genesio va passer ces trois semaines à la 17e place du classement. De quoi frustrer énormément l’entraîneur olympien, déçu par la tournure de ce début de saison et par le mercato réalisé par sa direction. Pour rappel, l’OM a perdu plus de la moitié de ses titulaires de l’année dernière (Aubameyang, Greenwood, Timber, Medina, Balerdi, Rulli) sans recruter un seul joueur en contrepartie.

Le Vélodrome s’est rangé à 100% derrière son entraîneur et cible frontalement le président Stéphane Richard ainsi que le propriétaire Frank McCourt, en atteste la banderole déployée durant OM-PSG dimanche soir à l’occasion du Classique. « L’OM est immortel avec ses 127 ans d’histoire et de passion. Richard/McCourt : Nous ne laisserons pas notre club mourir entre vos mains » ont prévenu les supporters de l’Olympique de Marseille, révoltés contre la gestion de l’homme d’affaires américain et celle de son nouveau président Stéphane Richard. Les deux hommes cristallisent de nombreuses critiques ces dernières semaines

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La question est maintenant de savoir jusqu’à quand Frank McCourt acceptera cette situation. Le Journal du Dimanche révélait ces dernières heures que le propriétaire de l’OM explorait des pistes dans le Golfe afin de trouver des actionnaires, probablement minoritaires, capables d’entrer au capital du club afin de le soulager financièrement. Chez les supporters olympiens, nombreux à exprimer ce message sur les réseaux sociaux ou à la sortie du Vélodrome, on exige une décision encore plus radicale de la part de Frank McCourt, encouragé à vendre le club et à définitivement quitter Marseille, dix ans après son rachat à Margarita Louis-Dreyfus.