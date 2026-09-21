Richard McCourt lors de la présentation

OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

OM21 sept. , 10:00
parCorentin Facy
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Tandis que Bruno Genesio est épargné par les supporters, le Vélodrome a pris le président Stéphane Richard et le propriétaire Frank McCourt pour cible lors du match entre l’OM et le PSG dimanche soir.
La situation est grave à l’Olympique de Marseille, où la trêve internationale tombe au pire moment. Et pour cause, l’équipe de Bruno Genesio va passer ces trois semaines à la 17e place du classement. De quoi frustrer énormément l’entraîneur olympien, déçu par la tournure de ce début de saison et par le mercato réalisé par sa direction. Pour rappel, l’OM a perdu plus de la moitié de ses titulaires de l’année dernière (Aubameyang, Greenwood, Timber, Medina, Balerdi, Rulli) sans recruter un seul joueur en contrepartie.
Le Vélodrome s’est rangé à 100% derrière son entraîneur et cible frontalement le président Stéphane Richard ainsi que le propriétaire Frank McCourt, en atteste la banderole déployée durant OM-PSG dimanche soir à l’occasion du Classique. « L’OM est immortel avec ses 127 ans d’histoire et de passion. Richard/McCourt : Nous ne laisserons pas notre club mourir entre vos mains » ont prévenu les supporters de l’Olympique de Marseille, révoltés contre la gestion de l’homme d’affaires américain et celle de son nouveau président Stéphane Richard. Les deux hommes cristallisent de nombreuses critiques ces dernières semaines

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La question est maintenant de savoir jusqu’à quand Frank McCourt acceptera cette situation. Le Journal du Dimanche révélait ces dernières heures que le propriétaire de l’OM explorait des pistes dans le Golfe afin de trouver des actionnaires, probablement minoritaires, capables d’entrer au capital du club afin de le soulager financièrement. Chez les supporters olympiens, nombreux à exprimer ce message sur les réseaux sociaux ou à la sortie du Vélodrome, on exige une décision encore plus radicale de la part de Frank McCourt, encouragé à vendre le club et à définitivement quitter Marseille, dix ans après son rachat à Margarita Louis-Dreyfus.
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OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Les dirigeants (Richard et Lorenzi) sont contraints par une réalité financière qui s'impose a eux. Richard a négocié avec la Cepac en doublant la redevance du nom du stade vs orange. Le contrat adidas négocie avant lui va rapporter 2 fois plus et il tente de l'avancer d'un an. Lorenzi n'a eu aucune marge pour faire signer un joueur, juste le droit de vendre. McCourt, il a injecte 700m€, alors oui on peut dire qu'il porte une responsabilité avec le choix de Longoria, mais il a toujours soutenu le club en injectant pour combler les pertes. Là il dit stop, mais qui peut lui en vouloir? Qui peut croire qu'il est un puits sans fond? Vous voulez qu'il vende? Ok, mais c'est normal qu'il le fasse pour essayer de limiter la casse donc en rétablissant l'équilibre. Faut pas être ingrat, il a aussi permis de rêver avec par exemple la finale uefa 2018

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Traboule... Qui à dit ça , hormis toi ? Tu est une petite troll en fait

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@Paris N'importe quoi... La var aurait dû intervenir point barre ! Peut importe la décision... Grossière erreur encore une fois

OM : Démission envisagée, Bruno Genesio confirme

ouais enfin faur relatiiser aussi hein. on a rencontré Stras Monaco Psg Paris ( qui sera Europeen) Rennes. Besiktas.... y a plus simple comme matchs ! la pause va faire du bien, et il faudra engrenger sur les prochains matchs.

OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Et c'est que le début... d'autres vont suivre

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