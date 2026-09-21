Larsonneur

L’ASSE a l’un des pires gardiens de France

ASSE21 sept. , 9:40
parAlexis Rose
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Encore solide leader de la Ligue 2 après sept journées, l’AS Saint-Etienne dispose d’un petit point faible en ce début de saison : son gardien Gautier Larsonneur.
Dans sa quête de remontée en Ligue 1, le club du Forez a réalisé un début de saison presque parfait. Inarrêtable lors des premières journées avec cinq victoires de suite, Sainté a un peu calé ces derniers jours avec une défaite sur la pelouse de Dunkerque (1-2) et un nul frustrant face à Metz samedi soir (2-2). Des rencontres lors desquelles Gautier Larsonneur n’a pas vraiment été à la hauteur. Arrivé à Saint-Etienne en 2023 en provenance de Brest, le portier de 29 ans subit de nombreuses critiques depuis quelques heures, et notamment celles d’Adrien Ponsard.

« Larsonneur, ce n’est pas une sécurité sociale derrière »

« Larsonneur, ce n’est pas une sécurité sociale derrière… Il fait peur ! Il ne se rassure pas lui-même, il se fait peur tout seul. Sur le premier coup-franc de Savanier en début de match, il ne sort pas, le ballon passe devant lui… Sur le deuxième but sur corner, alors que Sainté mène 2-1, il doit rassurer sa défense, mais Larsonneur reste sur sa ligne… Jérémie Janot, qui n’était pas grand de taille, il aurait été chercher ce ballon du poing », a balancé le journaliste de But.
Une déclaration renforcée par une statistique sortie par le compte X de La voix des Verts, qui annonce que Larsonneur est le 16e gardien de Ligue 2 sur 18 au niveau du pourcentage d'arrêts (57.9 %). De quoi alimenter encore un peu plus la gronde autour de Larsonneur, qui pourrait bien finir par perdre sa place dans les semaines à venir, même si Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée sont encore jeunes pour répondre à la pression du Chaudron.

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Les dirigeants (Richard et Lorenzi) sont contraints par une réalité financière qui s'impose a eux. Richard a négocié avec la Cepac en doublant la redevance du nom du stade vs orange. Le contrat adidas négocie avant lui va rapporter 2 fois plus et il tente de l'avancer d'un an. Lorenzi n'a eu aucune marge pour faire signer un joueur, juste le droit de vendre. McCourt, il a injecte 700m€, alors oui on peut dire qu'il porte une responsabilité avec le choix de Longoria, mais il a toujours soutenu le club en injectant pour combler les pertes. Là il dit stop, mais qui peut lui en vouloir? Qui peut croire qu'il est un puits sans fond? Vous voulez qu'il vende? Ok, mais c'est normal qu'il le fasse pour essayer de limiter la casse donc en rétablissant l'équilibre. Faut pas être ingrat, il a aussi permis de rêver avec par exemple la finale uefa 2018

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Traboule... Qui à dit ça , hormis toi ? Tu est une petite troll en fait

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@Paris N'importe quoi... La var aurait dû intervenir point barre ! Peut importe la décision... Grossière erreur encore une fois

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ouais enfin faur relatiiser aussi hein. on a rencontré Stras Monaco Psg Paris ( qui sera Europeen) Rennes. Besiktas.... y a plus simple comme matchs ! la pause va faire du bien, et il faudra engrenger sur les prochains matchs.

OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Et c'est que le début... d'autres vont suivre

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