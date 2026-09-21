L’ASSE a l’un des pires gardiens de France

Encore solide leader de la Ligue 2 après sept journées, l’AS Saint-Etienne dispose d’un petit point faible en ce début de saison : son gardien Gautier Larsonneur.

Dans sa quête de remontée en Ligue 1, le club du Forez a réalisé un début de saison presque parfait. Inarrêtable lors des premières journées avec cinq victoires de suite, Sainté a un peu calé ces derniers jours avec une défaite sur la pelouse de Dunkerque (1-2) et un nul frustrant face à Metz samedi soir (2-2). Des rencontres lors desquelles Gautier Larsonneur n’a pas vraiment été à la hauteur. Arrivé à Saint-Etienne en 2023 en provenance de Brest, le portier de 29 ans subit de nombreuses critiques depuis quelques heures, et notamment celles d’Adrien Ponsard.

« Larsonneur, ce n’est pas une sécurité sociale derrière »

« Larsonneur, ce n’est pas une sécurité sociale derrière… Il fait peur ! Il ne se rassure pas lui-même, il se fait peur tout seul. Sur le premier coup-franc de Savanier en début de match, il ne sort pas, le ballon passe devant lui… Sur le deuxième but sur corner, alors que Sainté mène 2-1, il doit rassurer sa défense, mais Larsonneur reste sur sa ligne… Jérémie Janot, qui n’était pas grand de taille, il aurait été chercher ce ballon du poing », a balancé le journaliste de But.

Une déclaration renforcée par une statistique sortie par le compte X de La voix des Verts, qui annonce que Larsonneur est le 16e gardien de Ligue 2 sur 18 au niveau du pourcentage d'arrêts (57.9 %). De quoi alimenter encore un peu plus la gronde autour de Larsonneur, qui pourrait bien finir par perdre sa place dans les semaines à venir, même si Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée sont encore jeunes pour répondre à la pression du Chaudron.