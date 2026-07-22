L'OL tient un accord à 100% avec son avant-centre

L'OL tient un accord à 100% avec son avant-centre

OL22 juil. , 12:20
parClaude Dautel
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En quête de renforts offensifs, l'Olympique Lyonnais a désormais une priorité numéro 1, c'est de faire signer Loïs Openda. Le club de Michele Kang doit désormais convaincre la Juventus de faire un effort.
Le dossier Loïs Openda avance très rapidement du côté de l'OL. En effet, quelques heures après l'annonce de l'intérêt de l'avant-centre belge pour Lyon, Pedro Almeida, spécialiste du mercato, a annoncé à ses 150.000 abonnés que l'Olympique Lyonnais et Loïs Openda avaient un accord « à 100% ». Agé de 26 ans, l'attaquant passé par Lens, et arrivé à la Juventus l'an dernier, a compris que le club italien ne comptait plus sur lui, alors même que la Juve a dépensé près de 45 millions d'euros pour le faire venir de Leipzig. Désormais, ce sont aux deux clubs de tenter de s'entendre pour un prêt avec option d'achat de l'avant-centre. Et forcément, cela est moins simple qu'entre Openda et l'OL. Car la Juventus donne la priorité à une vente et attend qu'éventuellement des clubs de Premier League se positionnent. Mais, ce n'est pas tout.

L'OL ne donnera par 7ME par an à Openda

Car il y a un autre gros écueil sur la route entre Lyon et Turin pour le natif de Liège. C'est son salaire. A la Juventus, Loïs Openda touche la coquette somme de 616.000 euros par mois. Et pour l'Olympique Lyonnais, il est hors de question de verser un tel salaire à l'avant-centre belge. En cas de prêt, l'OL doit donc faire accepter par la Juventus de faire prendre en charge une partie du salaire de Loïs Openda, à moins que ce dernier n'accepte une baisse pour faciliter l'opération. Mais ce mercredi, Tuttomercato confirme que sauf énorme surprise, l'ancien Lensois va bien quitter la Juve, l'idée du club de Serie A étant que Loïs Openda revienne de son prêt avec du temps de jeu et une confiance retrouvée.
Si le nom du RC Lens avait été évoqué pour un retour de l'avant-centre chez les Sang et Or, l'Olympique Lyonnais est désormais le seul club de Ligue 1 en course, puisque le joueur a donné son aval à l'OL. A Matthieu Louis-Jean de maintenant finaliser l'opération, comme il avait réussi à le faire avec le Real Madrid pour Endrick.

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