ASSE : Six joueurs écartés, ça sent le carnage
Ian Cathro

ASSE : Six joueurs écartés, ça sent le carnage

ASSE22 juil. , 9:20
parClaude Dautel
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Pour le match de préparation contre les Rangers, ce mercredi à Ibrox Park, l'AS Saint-Etienne a convoqué un groupe où l'on note l'absence de six joueurs. Tous pourraient quitter les Verts avant la fin du mercato.
Natif de Dundee, Ian Cathro va retrouver l'Écosse ce mercredi à l'occasion de l'un des derniers matchs de préparation de l'ASSE avant la reprise de la Ligue 2. En effet, le hasard a fait que dans son programme estival, les Verts ont rendez-vous avec les Rangers, pour ce qui sera le remake d'un des premiers matchs de l'histoire de Saint-Étienne en Coupe d'Europe, c'était en 1957. Si l'affiche est prestigieuse, il ne s'agit qu'une rencontre de pré-saison pour laquelle le nouvel entraîneur de l'ASSE a fait des choix forts. En effet, pour ce déplacement à Glasgow a décidé de se passer de plusieurs joueurs, et pas uniquement pour des problèmes physiques. Car les dirigeants stéphanois ont toujours l'intention de faire du ménage dans le vestiaire avant la fermeture du marché des transferts.

L'ASSE veut faire de la place

C'est ce que confirme le quotidien régional Le Progrès qui confirme que l'AS Saint-Étienne ne va pas entamer la saison avec un effectif démesuré. « Davitashvili, non utilisé jusque-là, et Stassin sont absents. Alors que Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ne seront pas du déplacement. Tous étant poussés vers la sortie alors que les deux derniers n’ont clairement pas respecté les consignes de jeu samedi dernier face au Servette », expliquent nos confrères. Il est vrai que les Verts ont déjà recruté plusieurs joueurs depuis l'ouverture du mercato. Et même si l'ambition de Kilmer Sports est toujours de ramener l'ASSE en Ligue 1, Saint-Etienne doit tout de même rester dans des limites financières raisonnables, même si elles sont déjà très élevées pour un club de Ligue 2.

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EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte

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