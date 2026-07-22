OM : Nayef Aguerd vendu, le mercato s'emballe

Après avoir laissé partir Pierre-Emerick Aubameyang pour alléger la masse salariale, l'Olympique de Marseille a décidé d'ouvrir la porte à un départ de Nayef Aguerd, toujours dans la même optique de dégraissage.

Les dirigeants de l' OM ont un sacré chantier devant eux. L'héritage laissé par Pablo Longoria et Medhi Benatia est particulièrement lourd et le nouvel organigramme, mené par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, doit désormais s'atteler à l'assainissement des comptes. Le constat dressé, la direction n'a donc pas réellement d'autres choix que de dégraisser son effectif afin d'alléger autant que possible la masse salariale tout en trouvant le juste équilibre entre départs et maintien d'un niveau global compétitif.

Dans ce sens, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà plié bagages, malgré les réticences de Bruno Genesio qui aurait bien construit son équipe autour de lui, tandis que Nayef Aguerd pourrait prochainement le suivre.

L'OM doit dégraisser, Aguerd sacrifié

C'est en tout cas ce qu'indique La Provence ce mercredi matin. Le quotidien régional explique que l'OM, qui aurait aimé pouvoir conserver Nayef Aguerd, s'est résolu à l'idée de le laisser partir. Les obligations d'allègement de la masse salariale sont telles que les dirigeants phocéens ne peuvent faire autrement. L'hypothèse d'un départ est donc revenue sur le tapis, apprend-on. Pour l'heure, Grégory Lorenzi multiplie les contacts avec son agent, comme avec ceux de plusieurs autres joueurs de l'effectif marseillais pour qui une porte de sortie est cherchée.

Alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2030, l'international marocain, qui a manqué la dernière Coupe du monde à cause d'une blessure à l'aine, garde une belle cote sur le marché des transferts. En effet, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 15 millions d'euros. Une vente permettrait donc de renflouer les caisses, tout en libérant l'OM du poids de son salaire, estimé à près de 5 millions d'euros par mois (données Capology).