OL : Lyon fait une offre à une star algérienne

En fin de contrat avec Lille, Nabil Bentaleb a reçu une offre de prolongation du club nordiste. L’OL est également sur le coup et tente de convaincre l’international algérien de rejoindre le Rhône cet été.

Homme fort du LOSC la saison dernière, Nabil Bentaleb est logiquement un joueur courtisé en ce début de mercato . L’international algérien, actuellement en vacances après avoir disputé la Coupe du monde 2026 avec les Fennecs, a reçu une offre de prolongation de la part du club nordiste. Mais dans ce dossier, Olivier Létang va devoir batailler avec un autre club de Ligue 1 très intéressé par l’opportunité de faire venir gratuitement Nabil Bentaleb. Il ne s’agit pas de l’Olympique de Marseille, qui avait précédemment été cité comme un possible courtisan de l’Algérien, mais bien… de l’Olympique Lyonnais.

Selon les informations du site Onze Mondial, le club rhodanien a transmis une offre ferme de contrat à Nabil Bentaleb. L’ancien Angevin connaît bien Paulo Fonseca et l’entraîneur portugais a donné son feu vert à sa direction pour ce recrutement afin d’étoffer le milieu de terrain, un secteur déjà bien fourni à l’OL avec Tyler Morton, Tanner Tessmann, Orel Mangala, Khalis Merah, Noah Nartey, Mads Bidstrup et bien sûr Corentin Tolisso. Nabil Bentaleb va maintenant prendre le temps de la réflexion et va devoir trancher entre les offres du LOSC et de l’Olympique Lyonnais.

L'OL a envoyé une offre à Nabil Bentaleb

L’international algérien aura quoi qu’il en soit la possibilité de poursuivre sa carrière dans un top club de Ligue 1, une vraie satisfaction pour Bentaleb quand on connaît les épreuves traversées par le joueur de 31 ans au cours des dernières années. Outre Lille et l’OL ainsi que l’OM, le Stade Rennais, Le Mans ainsi que Besiktas ont été cités au cours des dernières semaines comme de possibles prétendants de Nabil Bentaleb, dont le profil et la situation contractuelle ont tout pour plaire.