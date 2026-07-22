EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

Equipe de France22 juil. , 10:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Rayan Cherki n’a pas réalisé la Coupe du monde espérée dans les rangs français. Le milieu offensif de Manchester City a même laissé éclater au grand jour sa frustration en fin de compétition.
Barré par la concurrence de Michael Olise et d’Ousmane Dembélé sur les postes de milieux offensifs en équipe de France durant la Coupe du monde 2026, Rayan Cherki a tout de même eu l’occasion de se mettre en évidence. Le joueur de Manchester City a été utilisé dans plusieurs matchs par Didier Deschamps, sans jamais réussir à convaincre le staff des Bleus qu’il devait jouer davantage. Peu impactant lors de ses entrées en jeu, l’ancien Lyonnais n’a pas réalisé la compétition qu’il espérait.
« Cherki a été frustré et ça a été une frustration négative pendant tout le tournoi. C’est une frustration qui n’aurait pas dû exister pour Cherki. Je ne suis pas un grand fan de Deschamps mais j’ai trouvé que Deschamps s’était très bien comporté avec Cherki, il lui a donné des minutes malgré son mécontentement, malgré sa frustration affichée en mondovision. Il y a l’histoire du match contre la Suède, on a pas compris la réaction de Cherki. Et contre l’Angleterre, il lui donne une titularisation sur le match de la 3e place » estime Walid Acherchour dans l’After Foot avant de conclure.

Lire aussi

EdF : Cherki revient sur son accrochage avec DeschampsEdF : Cherki revient sur son accrochage avec Deschamps
Rayan Cherki se prend une charge signée AqababeRayan Cherki se prend une charge signée Aqababe
« Le comportement, la frustration… Et puis même ce qu’il n’a pas fait sur le terrain… Cherki devait être une carte importante des Bleus en sortie de banc, ça devait être un joueur capable de faire des différences. Il n’a pas fait une bonne Coupe du monde, elle est ratée. A la place de Zidane, j’ai des red-flags (drapeau rouge) sur le fait de lui donner les clés et j’ai une discussion avec lui avant de le prendre en équipe de France. Il est jeune, il va grandir. J’espère que ceux qui conseillent Cherki vont essayer de rectifier tout ça » a analysé le chroniqueur, très déçu par ce qu’il a vu de la part de Rayan Cherki aux Etats-Unis cet été. Charge maintenant à Zinedine Zidane de lancer totalement la carrière du natif de Lyon en équipe de France, malgré l’éclosion d’un Michael Olise irrésistible et meilleur passeur du Mondial au poste de numéro 10.
Articles Recommandés
Mbappe Ne Sait Plus Faire Gagner Il Fait Un Dur Constat
Kylian Mbappé

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

Largentine Accuse Le Fbi Davoir Truque La Finale
Mondial 2026

L'Argentine accuse le FBI d'avoir truqué la finale

McCourt a compris et baisse d'un ton
OM

La vente de l'OM évoquée dans L'Equipe

Tv Ces Deux Departs Qui Mettent Lequipe Du Soir En Danger
TV

TV : Ces deux départs mettent l’Equipe du Soir en danger

Fil Info

22 juil. , 11:30
Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat
22 juil. , 11:00
L'Argentine accuse le FBI d'avoir truqué la finale
22 juil. , 10:30
La vente de l'OM évoquée dans L'Equipe
22 juil. , 9:40
TV : Ces deux départs mettent l’Equipe du Soir en danger
22 juil. , 9:20
ASSE : Six joueurs écartés, ça sent le carnage
22 juil. , 9:00
Belgique : Mark van Bommel succède à Rudi Garcia
22 juil. , 8:40
PSG : Barcola pour 150ME, Liverpool va craquer
22 juil. , 8:20
OL : Lyon fait une offre à une star algérienne
22 juil. , 8:00
OM : 4 départs au même poste, Marseille vend en masse

Derniers commentaires

EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte

L'Argentine accuse le FBI d'avoir truqué la finale

Qui sait, pourqoui pas

L'Argentine accuse le FBI d'avoir truqué la finale

🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading