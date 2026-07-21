Son buteur a une cote d'enfer, un promu contacte l'OL

C’est Yamal qui a été inexistant toute la CdM si on peut le vendre qu’il parte , il n’a plus le coffre et fait trop de faute qui coûte des buts ou des rouges.
Jaloux jusqu'au bout ... Messi s'en cogne de CR7 Cry7 c'est Vegeta qui jette des shurikens toute la nuit sur la photo de Goku-Messi xD
Après je suis loin d être fan du centre de formation de l om et du club 😁 mais je suis curieux de voir ce qu ils vont réussir à faire du petit bedja parce qu’il y a du gros potentiel
comme dhab, les clans. les franco, les neerlando, les noirs, les arabes ... Du talent oui, mais l'union ? jamais ... je travaille a Bruxelles, c'est chud les flamands comme ils me traitent quand je parle francais d'abord (me prenant pour un walon) puis quand je dis que je suis francais ... Jour et la nuit. Un si grand pays la Belgique
Mbappé il a quand même égalé le record de guerd muller
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