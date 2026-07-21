Son buteur a une cote d'enfer, un promu contacte l'OL

Son buteur a une cote d'enfer, un promu contacte l'OL

OL21 juil. , 21:40
parCorentin Facy
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Suivi par l’OGC Nice, Enzo Molebe est décidément très courtisé. Prêté à Montpellier la saison dernière, l’attaquant de 18 ans est également la cible de Troyes, promu en Ligue 1.
Très actif depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais souhaite maintenant se concentrer sur la recherche de son futur avant-centre. Le club rhodanien a perdu Endrick et Roman Yaremchuk et doit agir vite s’il veut avoir son attaquant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions début août. En parallèle, le club rhodanien est contacté de toutes parts pour l’un de ses attaquants. On ne parle pas ici de Malick Fofana ou d’Ernest Nuamah mais bien d’Enzo Molebe.
Auteur d’une saison correcte en prêt à Montpellier l’an passé sans casser la barraque pour autant, le jeune buteur de 18 ans a une cote d’enfer sur le marché des transferts. Après l’OGC Nice, qui s’est mis en quête de le recruter, un autre club de Ligue 1 est à ses trousses. Foot Mercato nous apprend que Troyes, promu dans l’élite pour la saison 2026-2027, a également jeté son dévolu sur le jeune buteur formé dans le Rhône.

Après Nice, Troyes s'attaque à Molebe

L’ESTAC a suivi de près les performances de Molebe en Ligue 1 du côté de Montpellier la saison dernière et a visiblement été séduit par les qualités du jeune attaquant de 18 ans. On ignore si Troyes souhaite le recruter sous forme de prêt ou via un transfert, mais l’intérêt des Aubois est bien réel. Le champion de Ligue 2 en titre a également des vues sur un autre joueur offensif passé par la Ligue 1, plus expérimenté pour le coup, en la personne de Jérémy Le Douaron.

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L’ancien attaquant de Brest, actuellement à Palerme, est la seconde cible offensive de Troyes en plus d’Enzo Molebe. Reste maintenant à voir si l’ESTAC parviendra à conclure ces deux arrivées et si, concernant Molebe, l’OL acceptera de s’en séparer définitivement ou si la condition à son départ sera qu’il ne soit que prêté sans option d’achat. La concurrence est en tout cas, à la surprise générale, de plus en plus intense pour le jeune ailier de 18 ans sous contrat avec l'OL jusqu'en 2029.
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