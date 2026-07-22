La vente de l'OM évoquée dans L'Equipe

Serpent de mer depuis plusieurs années, sans que cela se concrétise, la vente de l'Olympique de Marseille est désormais évoqué au moment où Frank McCourt soutient une réforme de la Ligue 1.

Du côté de l'OM, on se réjouit de l'adoption par le parlement de la réforme de la gouvernance du sport professionnel. Pour le club phocéen, c'est surtout le chapitre financier qui est la priorité, Frank McCourt n'ayant que peu d'intérêt pour les batailles entre dirigeants, même si elles passionnent certains supporters. En effet, cette loi va permettre une meilleure répartition des droits TV et surtout permet la création par la FFF de sa propre société commerciale à la place de la LFP. Pour l'Olympique de Marseille, ce sont autant d'atouts pour permettre le redressement des comptes du club, au moment où la DNCG a sérieusement secoué Frank McCourt, accusé d'avoir laissé faire n'importe quoi à Pablo Longoria. Selon L'Equipe, cette loi est donc accueillie très favorablement du côté de Marseille...notamment parce que cela pourra faciliter la vente du club.

McCourt rassuré en cas de vente

Le quotidien sportif ne s'est jamais mêlé de la fantasmagorique vente de l'Olympique de Marseille à des Saoudiens. Mais suite à ce changement au niveau des règles de gouvernance, l'hypothèse d'une cession de l'OM par Frank McCourt est évoquée par Mathieu Grégoire, même si ce n'est pas pour tout de suite. « Pour McCourt, proche de Labrune en 2021-2022 au moment de l'arrivée de CVC, l'enjeu est limpide : son OM, aujourd'hui en cure d'austérité, a un besoin crucial de droits télé domestiques solides. Pour être viable à moyen terme, et pour être vendu à un prix élevé, à un horizon plus lointain », explique le journaliste de L'Equipe qui suit l'actualité de l'Olympique de Marseille au quotidien.