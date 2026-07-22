McCourt a compris et baisse d'un ton

La vente de l'OM évoquée dans L'Equipe

OM22 juil. , 10:30
parClaude Dautel
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Serpent de mer depuis plusieurs années, sans que cela se concrétise, la vente de l'Olympique de Marseille est désormais évoqué au moment où Frank McCourt soutient une réforme de la Ligue 1.
Du côté de l'OM, on se réjouit de l'adoption par le parlement de la réforme de la gouvernance du sport professionnel. Pour le club phocéen, c'est surtout le chapitre financier qui est la priorité, Frank McCourt n'ayant que peu d'intérêt pour les batailles entre dirigeants, même si elles passionnent certains supporters. En effet, cette loi va permettre une meilleure répartition des droits TV et surtout permet la création par la FFF de sa propre société commerciale à la place de la LFP. Pour l'Olympique de Marseille, ce sont autant d'atouts pour permettre le redressement des comptes du club, au moment où la DNCG a sérieusement secoué Frank McCourt, accusé d'avoir laissé faire n'importe quoi à Pablo Longoria. Selon L'Equipe, cette loi est donc accueillie très favorablement du côté de Marseille...notamment parce que cela pourra faciliter la vente du club.

McCourt rassuré en cas de vente

Le quotidien sportif ne s'est jamais mêlé de la fantasmagorique vente de l'Olympique de Marseille à des Saoudiens. Mais suite à ce changement au niveau des règles de gouvernance, l'hypothèse d'une cession de l'OM par Frank McCourt est évoquée par Mathieu Grégoire, même si ce n'est pas pour tout de suite. « Pour McCourt, proche de Labrune en 2021-2022 au moment de l'arrivée de CVC, l'enjeu est limpide : son OM, aujourd'hui en cure d'austérité, a un besoin crucial de droits télé domestiques solides. Pour être viable à moyen terme, et pour être vendu à un prix élevé, à un horizon plus lointain », explique le journaliste de L'Equipe qui suit l'actualité de l'Olympique de Marseille au quotidien.

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Il est vrai qu'à ce jour, on voit mal quel repreneur pourrait racheter l'OM compte tenu de la situation financière du club phocéen, et surtout de la faiblesse des droits TV en Ligue 1. Sans un retour des comptes marseillais dans le vert et des droits TV revenus à un niveau raisonnable, l'homme d'affaires américain peinera réellement à trouver un repreneur, surtout que Frank McCourt a toujours été très gourmand. En effet, au coeur de l'hiver, l'Américain avait laissé entendre qu'il était vendeur pour 1,2 milliard d'euros, un prix qui avait fait sourire tout le monde compte tenu de la situation.
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EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte

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Qui sait, pourqoui pas

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