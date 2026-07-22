Le FC Nantes boucle le plus gros transfert de son histoire

Proche de s'envoler en Turquie, Matthis Abline devrait finalement rester en France. Un accord est proche d'être trouvé entre le FC Nantes et l'AS Monaco sur les bases d'un transfert à 30 millions d'euros.

Le FC Nantes s'apprête à réaliser la plus grosse vente de son histoire avec Matthis Abline, loin devant les 20 millions d'euros récoltés grâce au transfert de Nathan Zeze au Neom SC. Alors que la tendance était plutôt à un départ vers la Turquie, celui qui a terminé la dernière saison avec 8 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues va finalement rester en Ligue 1, si les informations de L'Equipe se confirment. Le quotidien sportif français affirme en effet qu'un accord est en passe d'être trouvé entre Nantes et l'AS Monaco au sujet du montant du transfert de Matthis Abline.

Matthis Abline reste en Ligue 1

Si Galatasaray était prêt à poser jusqu'à 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Matthis Abline, le FC Nantes a toujours refusé, réclamant 30 millions d'euros ou rien. Finalement, les dirigeants de l'ASM ont cédé et vont lâcher un montant sensiblement proche des exigences de la famille Kita. De son côté, Matthis Abline est déjà d'accord pour rejoindre le club de la principauté. Une belle ascension pour celui qui voulait absolument quitter la cité des Ducs cet été, après sa relégation inévitable en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière.

C'est en tout cas le projet de l'AS Monaco qui l'a le plus convaincu, lui qui estime que passer du temps dans un club aussi réputé ne sera que bénéfique pour la suite de sa carrière. Si le deal va au bout, il signera un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2031. Malgré l'encadrement de sa masse salariale par le DNCG, l'ASM est parvenu à doubler la concurrence du Paris FC, qui est revenu à la charge un an après sa première offre, et de Crystal Palace, apprend-on.