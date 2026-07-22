Le FC Nantes boucle le plus gros transfert de son histoire

Le FC Nantes boucle le plus gros transfert de son histoire

FC Nantes22 juil. , 13:00
parQuentin Mallet
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Proche de s'envoler en Turquie, Matthis Abline devrait finalement rester en France. Un accord est proche d'être trouvé entre le FC Nantes et l'AS Monaco sur les bases d'un transfert à 30 millions d'euros.
Le FC Nantes s'apprête à réaliser la plus grosse vente de son histoire avec Matthis Abline, loin devant les 20 millions d'euros récoltés grâce au transfert de Nathan Zeze au Neom SC. Alors que la tendance était plutôt à un départ vers la Turquie, celui qui a terminé la dernière saison avec 8 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues va finalement rester en Ligue 1, si les informations de L'Equipe se confirment. Le quotidien sportif français affirme en effet qu'un accord est en passe d'être trouvé entre Nantes et l'AS Monaco au sujet du montant du transfert de Matthis Abline.

Matthis Abline reste en Ligue 1

Si Galatasaray était prêt à poser jusqu'à 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Matthis Abline, le FC Nantes a toujours refusé, réclamant 30 millions d'euros ou rien. Finalement, les dirigeants de l'ASM ont cédé et vont lâcher un montant sensiblement proche des exigences de la famille Kita. De son côté, Matthis Abline est déjà d'accord pour rejoindre le club de la principauté. Une belle ascension pour celui qui voulait absolument quitter la cité des Ducs cet été, après sa relégation inévitable en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière.
C'est en tout cas le projet de l'AS Monaco qui l'a le plus convaincu, lui qui estime que passer du temps dans un club aussi réputé ne sera que bénéfique pour la suite de sa carrière. Si le deal va au bout, il signera un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2031. Malgré l'encadrement de sa masse salariale par le DNCG, l'ASM est parvenu à doubler la concurrence du Paris FC, qui est revenu à la charge un an après sa première offre, et de Crystal Palace, apprend-on.
M. Abline

M. Abline

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Ligue 2

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Zetterström
OL

L'OL a craqué pour un gardien du Mondial

psg zaire emery prolonge jusqu en 2029 wze 375086
PSG

Le PSG déchire une offre colossale pour Zaïre-Emery

Om Aubameyang Vendu Un Coup De Poignard Pour Genesio
OM

OM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour Genesio

Bordeaux Va Devant Le Cnosf Pour Se Sauver
Bordeaux

Bordeaux va devant le CNOSF pour se sauver

Fil Info

22 juil. , 15:30
L'OL a craqué pour un gardien du Mondial
22 juil. , 15:00
Le PSG déchire une offre colossale pour Zaïre-Emery
22 juil. , 14:30
OM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour Genesio
22 juil. , 14:03
Bordeaux va devant le CNOSF pour se sauver
22 juil. , 13:40
La chaîne Ligue 1+ offre 30 matchs amicaux à ses abonnés
22 juil. , 13:20
Ferran Torres au PSG, le Barça ouvre la porte
22 juil. , 12:40
OM : Nayef Aguerd vendu, le mercato s'emballe
22 juil. , 12:20
L'OL tient un accord à 100% avec son avant-centre
22 juil. , 12:00
PSG : De Ketelaere au lieu d'Akliouche, séisme à Paris !

Derniers commentaires

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

Mbappe 53 buts toutes competitions, aucuns titres, eliminé en 1/4 en LDC, termine a 8pts du leader, eliminé en 1/8 de la Coupe du Roi par une D2 Espagnol, termine a la 4eme place de la Coupe du Monde Kane 73buts, deuxieme meilleurs records mondial en terme de nombres de buts sur une saison, triplé national , demi final de LDC, elimine en passant l equipe de Mbappe, demi finale de CdM, son equipe B ecrase celle d un Mbappe titulaire alors que Kane est sur la banc ... On se demande qui ne voit pas la verité en face ?!

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A Machin cage : Il a défendu et pressé ! Revoit le match mon petit... et arrête de croire les cons comme Rothen, Micoud, Riolo, etc...

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A machin-cage Kane ? 😂 Tu vois que tu as un problème avec Kylian Mbappé. Tu n'arrives même pas à voir la vérité en face.

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A Leogets : Exactement !

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A machin-cage : Non... Rodri a été désigné comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cela ne veut pas dire qu'il est le meilleur joueur du Monde. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading