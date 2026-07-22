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Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

Kylian Mbappé22 juil. , 11:30
parQuentin Mallet
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Leader incontestable de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du monde, Kylian Mbappé n'a pas réussi pour autant à mener son bateau jusqu'au bout. De quoi ouvrir de nouveau un débat sur l'héritage qu'il laisse depuis le sacre en 2018, aussi bien sélection qu'en club, dans l'After Foot sur RMC.
Très tôt dans sa carrière, Kylian Mbappé a été placé au rang de très grand joueur grâce au sacre mondial en 2018 auquel il a grandement contribué. Mais depuis, que ce soit en club ou avec les Bleus, le Bondynois n'a jamais réussi à remporter les trophées les plus importants comme la Ligue des champions, l'Euro ou une nouvelle Coupe du monde.
Aux Etats-Unis, il n'est pourtant pas passé loin, encore. Auteur d'un Mondial remarquable sur un plan statistique, il s'est éteint lors de la demi-finale face à l'Espagne, au pire moment. Une déception suffisante pour relancer les débats dans l'After Foot sur son réel impact dans les gros matchs, son manque d'efforts défensifs et l'héritage qu'il laissera s'il ne parvient pas à enfin peser dans les moments importants.
K. Mbappé

K. Mbappé

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Mbappé, pas encore un immense joueur ?

« Mbappé, c'est un cas d'école qu'il faut étudier à Harvard… 0 titre majeur. Je ne suis pas anti ou pro Mbappé. Tu essayes de voir ce qu'il se passe dans la carrière. On lui reprochait à un moment d'être moins bon dans les gros matchs. Il n'a pas été bon contre l'Espagne. Force est de constater que c'est difficile à analyser. Marquer des buts, ça marque les esprits. Même lui ça l'agace qu'on lui dise qu'il n'a pas gagné de titres majeurs. Les faits sont qu'il n'arrive pas à gagner de titres majeurs. Il a gagné la Coupe du monde mais très jeune, quand il n'avait pas encore le statut qu'il a aujourd'hui.
Ce n'est pas le meilleur joueur du monde, pour moi. C'est le meilleur buteur, mais le football, comme tous les sports collectifs, sont des sports où on doit créer un groupe qui doit performer ensemble, avec et sans le ballon. Les faits sont qu'il est le meilleur buteur, qu'il est le plus décisif au plus haut niveau, mais tant qu'il ne gagnera pas, nous ne pourrons pas dire autre chose qu'il n'arrive pas à faire gagner ses équipes au plus haut niveau depuis 2018 », a déclaré Kevin Diaz au micro de RMC.
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L'Argentine accuse le FBI d'avoir truqué la finale

LoL et bah si c'est vrai merci! Le foot a gagné ce soir là.

EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte

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Qui sait, pourqoui pas

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