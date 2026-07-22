Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

LoL et bah si c'est vrai merci! Le foot a gagné ce soir là.
Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui
mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?
mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte
Qui sait, pourqoui pas
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👀🇫🇷 @kevindiaz11 : "Le cas Mbappé est un cas très complexe. Les faits sont là : c'est un joueur extraordinaire mais il ne gagne pas. Il n'arrive pas à faire gagner ses équipes dans les compétitions majeures depuis 2018."