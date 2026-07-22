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L'Argentine accuse le FBI d'avoir truqué la finale

Mondial 202622 juil. , 11:00
parClaude Dautel
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La défaite face à l'Espagne (0-1) a du mal à passer en Argentine. Au point même que certains journalistes accusent désormais les États-Unis d'avoir tenu un rôle décisif dans l'attribution du titre mondial.
Pendant la durée du Mondial, la théorie du complot a refait surface sur les réseaux sociaux, où de nombreux amateurs de football soupçonnaient la FIFA et Gianni Infantino de vouloir favoriser la victoire de l'Argentine de Lionel Messi. Chaque décision arbitrale était interprétée avec le prisme de cette théorie. Mais, après une finale d'une faiblesse abyssale, c'est l'équipe d'Espagne qui a logiquement battu l'Albiceleste, personne ne pouvant contester la domination de la Roja. Mais c'est désormais en Argentine que ressortent des théories fumeuses sur un complot voulant finalement la défaite de l'équipe de Lionel Scaloni.

L'Argentine au coeur d'un complot ?

Eduardo Feinmann, journaliste et avocat argentin qui travaille pour de très nombreux médias, a mis de l'huile sur le feu en évoquant à la télévision une supposée menace du FBI durant le Mondial. On le sait, les autorités américaines travaillent sur de possibles malversations au sein de la fédération argentine, mais selon notre confrère cela est allé très loin. Trop loin selon lui. Eduardo Feinmann a en effet assuré que, avant la finale, une rumeur circulait selon laquelle des agents du FBI entreraient dans le vestiaire argentin pour arrêter Chiqui Tapia, le président de la fédération argentine de football. « Quelques minutes avant de sortir sur le terrain, Messi a essayé de calmer ses coéquipiers en leur disant : Tranquille, les gars. Concentrons-nous sur le jeu, rien d'autre. Oublions tout le reste », a expliqué le journaliste argentin, qui pense que le FBI a totalement perturbé la préparation de l'Albiceleste.
Cette sortie a évidemment fait du bruit en Argentine, nombreux étant ceux qui sont agacés de ce genre de rumeurs, et qui s'indignent de l'image donnée par leur pays à l'étranger suite à la finale du Mondial. D'ailleurs, invité de la chaîne A24, le journaliste a mis la pédale douce en disant qu'il avait entendu cette rumeur, mais que jamais il n'avait dit que le FBI menaçait d'interpeller le patron de la fédération argentine. « J’ai seulement raconté ce que le père d’un joueur m’avait dit et on m'a attribué ces propos », a précisé Eduardo Feinman. De son côté, la fédération argentine serait actuellement en train de préparer une attaque juridique XXL contre ceux qui auraient diffusé des fausses vidéos et colporté des fauses infos après les incidents contre l'Argentine.
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EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte

L'Argentine accuse le FBI d'avoir truqué la finale

Qui sait, pourqoui pas

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