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TV : Ces deux départs mettent l’Equipe du Soir en danger

TV22 juil. , 9:40
parCorentin Facy
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Emission phare de la Chaîne L’Equipe, « L’Equipe du Soir » va beaucoup évoluer la saison prochaine selon son présentateur Olivier Ménard. Plusieurs consultants vont notamment s’en aller.
Les émissions de football en clair n’ont pas le vent en poupe. Menacés de suppression à la rentrée, Téléfoot sur TF1 et le Canal Football Club sur Canal+ ont finalement sauvé leur place dans la grille de justesse. Un débat a également existé sur la Chaîne L’Equipe pour L’Equipe du Soir. Il a été question d’une déprogrammation mais l’EDS sera finalement au rendez-vous de la saison 2026-2027… avec de gros changements à venir.
Cela va concerner les jours de diffusion ainsi que les horaires de l’émission mais aussi le casting des consultants. Figures emblématiques de l’Equipe du Soir, Johann Micoud et Eric Blanc ne seront plus de la partie l’an prochain. Deux pertes qui mettent en danger l’attractivité de l’émission selon les nombreuses réactions provoquées par ces deux départs sur X.
« Déjà pas fan des émissions mais si il n’y a plus @jomicoud le seul qui savait parler football plus aucun intérêt », « C’est justement Micoud Éric Blanc et Apadoo qui ont retardé leur faillite la c’est cuit », « Je regarde de moins en moins et sans Micoud ça va pas m'encourager à revenir… », « La mort de Roustan, maintenant le départ de Blanc et Micoud… les gens qui disaient de vraies choses bref » ou encore « Sans Eric Blanc, plus beaucoup d’intérêt il ne reste que Dave » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où ces deux départs provoquent une réelle déception chez les internautes.

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L’Equipe du Soir va devoir réussir son virage et son lifting pour continuer de séduire et de fonctionner à la télévision. Reste maintenant à connaître le futur casting des consultants alors que le présentateur historique de l’EDS, Olivier Ménard, sera lui toujours aux manettes.
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EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte

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