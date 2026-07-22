PSG : De Ketelaere au lieu d'Akliouche, séisme à Paris !

PSG : De Ketelaere au lieu d'Akliouche, séisme à Paris !

PSG22 juil. , 12:00
parQuentin Mallet
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Les négociations avec l'AS Monaco pour Maghnes Akliouche s'éternisant, le PSG continue d'explorer d'autres pistes en parallèle, au cas où. Parmi elles, le milieu offensif belge Charles De Ketelaere, dont le profil plaît particulièrement à Luis Enrique.
Ce mercato estival est l'occasion pour le Paris Saint-Germain de réajuster les contours de son effectif. Avec les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, la direction parisienne a bien l'intention de renforcer son secteur offensif pour combler les trous et apporter à Luis Enrique une profondeur de très grande qualité. En attendant le recrutement d'un attaquant de pointe, Luis Campos s'attelle à l'acquisition d'un nouvel ailier droit. Et si jusqu'à présent, c'est la piste Maghnes Akliouche qui avait le plus de chances d'aboutir, les négociations qui trainent en longueur avec l'AS Monaco poussent la cellule de recrutement parisienne à étudier d'autres pistes.

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Luis Enrique adore Charles De Ketelaere

Et à en croire les révélations du Corriere della Sera, le Paris Saint-Germain fait partie des cadors européens qui suivent de très près la situation de Charles De Ketelaere. Le milieu offensif belge, qui dispose d'un profil plus axial qu'Akliouche mais qui est tout autant capable de jouer sur l'aile droite, est un des joueurs que Luis Enrique apprécie particulièrement du fait de sa grande polyvalence. Auteur de 5 buts et 7 passes décisives en 42 matchs la saison dernière, il s'est aussi fait remarquer à la Coupe du monde en sortant un match de grande qualité face aux Etats-Unis, puis en étant le seul joueur à avoir mis un but à l'Espagne lors de toute la compétition.
Le PSG n'est toutefois pas seul sur le dossier puisque le Bayern Munich et plusieurs écuries de Premier League le courtisent aussi. La Dea est prête à le laisser partir et a fixé un prix de départ à 50 millions d'euros, indique le quotidien italien, soit à peu près comme ce que le PSG compte dépenser pour Akliouche. Si l'international français ne signe finalement pas, l'alternative idéale est en tout cas toute trouvée.
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