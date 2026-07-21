OL : Loïs Openda est bouillant pour signer à Lyon

A la recherche d’un buteur cet été, l’OL pousse le dossier Loïs Openda. Les efforts du club rhodanien pourraient finir par payer car le buteur belge de la Juventus Turin est réceptif à l’intérêt des Gones.

L’Olympique Lyonnais est sans aucun doute le club de Ligue 1 le plus actif en ce début de mercato . Le club rhodanien souhaite poursuivre dans cette dynamique et fait à présent du recrutement d’un avant-centre une priorité. L’idée est de disposer d’un nouveau numéro neuf pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Sparta Prague début août. Un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines, celui de Loïs Openda. Auteur d’une saison décevante à la Juventus Turin en 2025-2026, l’ancien buteur de Lens et du RB Leipzig ne sera pas retenu par la direction italienne.

Une opportunité en or pour l’OL, qui souhaite attirer Openda en prêt. Un dossier qui avance dans le bon sens selon les informations de Foot Mercato. Et pour cause, le média affirme que Loïs Openda et son entourage ont envoyé des « signaux très positifs » à l’état-major de l’Olympique Lyonnais au cours des derniers jours. L’attaquant de 26 ans est très emballé à l’idée de retrouver la Ligue 1 pour relancer sa carrière après sa non-sélection pour la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges.

Openda est emballé par le projet de l'OL

L’opportunité de jouer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et d’occuper une place centrale dans l’attaque d’un club qualifié en coupe d’Europe lui plaît, de quoi faire espérer l’OL. L’affaire n’est pas encore conclue néanmoins car de son côté, la Juventus Turin espère prêter son joueur en Premier League. Coventry est notamment intéressé et pourrait, au contraire de Lyon, assumer 100% de l’énorme salaire de Loïs Openda. Les Bianconeri ne désespèrent pas non plus de vendre définitivement leur attaquant.

Du côté de l’OL, on ne proposera rien de mieux qu’un prêt avec une prise en charge partielle du salaire. Reste maintenant à voir si la volonté du joueur, de plus en plus emballé à l’idée de rallier la capitale des Gaules, suffira à faire aboutir le deal. Matthieu Louis-Jean souhaite en plus aller vite, un timing qui n’est pas forcément celui de la Juve, qui a tout son temps dans ce dossier et qui peut se permettre d’attendre de meilleures offres. Egalement intéressé, Lens, qui avait également les faveurs de son ancien attaquant, a peu de chances de conclure l’opération pour des raisons financières.