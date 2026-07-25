L'OL fixe une date pour signer Openda

L'Olympique Lyonnais négocie actuellement avec la Juventus pour se faire prêter Loïs Openda, lequel est d'accord pour rejoindre le club de Ligue 1. Du côté de l'OL, on a déjà une deadline en tête.

Les dirigeants turinois sont durs en affaires, mais cela tombe bien, ceux de l'OL le sont aussi. Alors, même si tout indique que Lois Openda devrait rejoindre le club rhodanien lors de ce mercato , il y a un obstacle majeur dans ce dossier, c'est le colossal salaire que l'ancien joueur du RC Lens touche à la Juve, à savoir 7,2 millions d'euros par an. Le club italien accepte d'en prendre une partie en charge dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, mais pas à hauteur de ce que l'Olympique Lyonnais attend. Présent ce samedi dans le groupe turinois pour le match amical prévu contre le Standard de Liège, Openda attend que les deux clubs s'entendent avec une date qui trotte dans la tête des dirigeants lyonnais.

L'OL veut Openda contre Prague

En effet, du côté de l'Olympique Lyonnais, on souhaite que Loïs Openda participe aux deux matchs du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions. Et pour cela, l'avant-centre international belge de 26 ans doit impérativement être inscrit par l'OL sur sa liste des joueurs avant jeudi prochain. Si ce n'est pas le cas, alors l'UEFA n'autorisera pas le joueur de la Juventus à participer à cette double confrontation. Du côté des responsables de Lyon on est bien conscients de cette deadline, et on fait le forcing pour aboutir à un accord avec la Juventus, même si cela ne sera pas à n'importe quelle condition. Dans un passé récent, l'Olympique Lyonnais a payé au prix fort des négociations faites à l'arrachée.