L'OL fixe une date pour signer Openda

L'OL fixe une date pour signer Openda

OL25 juil. , 13:00
parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais négocie actuellement avec la Juventus pour se faire prêter Loïs Openda, lequel est d'accord pour rejoindre le club de Ligue 1. Du côté de l'OL, on a déjà une deadline en tête.
Les dirigeants turinois sont durs en affaires, mais cela tombe bien, ceux de l'OL le sont aussi. Alors, même si tout indique que Lois Openda devrait rejoindre le club rhodanien lors de ce mercato, il y a un obstacle majeur dans ce dossier, c'est le colossal salaire que l'ancien joueur du RC Lens touche à la Juve, à savoir 7,2 millions d'euros par an. Le club italien accepte d'en prendre une partie en charge dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, mais pas à hauteur de ce que l'Olympique Lyonnais attend. Présent ce samedi dans le groupe turinois pour le match amical prévu contre le Standard de Liège, Openda attend que les deux clubs s'entendent avec une date qui trotte dans la tête des dirigeants lyonnais.

L'OL veut Openda contre Prague

En effet, du côté de l'Olympique Lyonnais, on souhaite que Loïs Openda participe aux deux matchs du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions. Et pour cela, l'avant-centre international belge de 26 ans doit impérativement être inscrit par l'OL sur sa liste des joueurs avant jeudi prochain. Si ce n'est pas le cas, alors l'UEFA n'autorisera pas le joueur de la Juventus à participer à cette double confrontation. Du côté des responsables de Lyon on est bien conscients de cette deadline, et on fait le forcing pour aboutir à un accord avec la Juventus, même si cela ne sera pas à n'importe quelle condition. Dans un passé récent, l'Olympique Lyonnais a payé au prix fort des négociations faites à l'arrachée.
Il reste donc moins d'une semaine pour parvenir à un accord, même si l'OL pourrait maintenir ce transfert, bien qu'il ne puisse pas intervenir avant jeudi prochain. Cependant, jouer deux matchs décisifs pour la Ligue des champions avec Loïs Openda serait un atout énorme dont Paulo Fonseca, qui attend des renforts, ne se privera pas.

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L'OM va recruter, les dossiers secrets sont prêts

T as pas tort du tout, en plus c est vrai que j ai rien inventé, c est juste du recyclage de banderole du virage nord, alors que y en a plein d autres entre cyprès cramés du camp des loges, record d Europe de défaites d affilée, manita…etc y a effectivement matière pour être créatif 😁 j aime bien l om pour ça 👍

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Après faudrait savoir lire encore. La juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur estimé à 4m net par an. Lyon va pas payer 4 m

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

3 millions plus 4 m de salaire pour une année selon FM qui est bien plus sérieux que foot01

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Ça boss bien à Lyon ! Tous cela dans la sérénité

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

très bonne nouvelle il ne reste plus qu'à Openda a marqué beaucoup de buts et nous aider ç nous qualifier pour la LDC

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