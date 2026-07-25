Lille : Ancelotti colle un avertissement à Létang
Olivier Létang - Lille

Lille : Ancelotti colle un avertissement à Létang

LOSC25 juil. , 11:30
parClaude Dautel
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Nouvel entraîneur du LOSC, Davide Ancelotti sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas. Alors, le technicien lillois a d’ores et déjà envoyé un message très clair à son président.
Dans la foulée du fiasco brésilien lors du Mondial 2026, Davide Ancelotti a coupé le cordon avec son père, dont il était l'adjoint avec la Seleçao. Tandis que Carlo continue à diriger l'équipe du Brésil, son fils a donc accepté l'offre d'Olivier Létang et est devenu l'entraîneur du LOSC après le départ de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille. Aux commandes d'une formation qui jouera la prochaine Ligue des champions, le technicien italien de 37 ans a les idées très claires sur la manière dont il va gérer l'effectif nordiste. Et s'exprimant dans L'Equipe, Davide Ancelotti a fait passer un message à son président, Olivier Létang. On le sait, ce dernier aime bien tout gérer au sein de son club, mais le natif de Parme a décidé de lui mettre des limites.

Létang prié de ne pas se mêler des choix sportifs

Tout comme son père n'avait pas aimé que Nasser Al-Khelaifi mette son nez dans ses affaires au Paris Saint-Germain, Davide Ancelotti a bien l'intention de ne pas voir Olivier Létang se mêler de ses choix sportifs. « Je respecte beaucoup son rôle et lui celui de l’entraîneur. Olivier n’est pas mon adjoint, il ne fait pas de choix tactiques (rires). On a bien délimité les choses, on a une relation humaine qui nous permet d’échanger sur beaucoup de choses. Même si on sait qu’on va avoir des moments difficiles, car c’est le football. Le président, c’est le numéro 1, il pourra parler avec les joueurs, mais à une seule condition : me prévenir. Olivier a la capacité d’être convaincant, persuasif, et s’il a besoin de parler, ça pourra nous aider », a précisé, dans le quotidien sportif, le nouvel entraîneur lillois.

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Pour l'instant, tout se passe bien dans le meilleur des mondes entre Davide Ancelotti et Olivier Létang, reste à savoir ce que cela donnera lorsque le LOSC aura un petit coup de moins bien comme cela arrive à tous les clubs. Mais pour l'instant, les règles ont le mérite d'être claires entre l'entraîneur et son président.
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