OL : Cette décision de la Juventus qui fait bondir Lyon

OL : Cette décision de la Juventus qui fait bondir Lyon

OL25 juil. , 8:20
parGuillaume Conte
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Après avoir consenti de gros efforts pour prêter Loïs Openda à l'OL, la Juventus Turin entend bien profiter à fond de son attaquant avant de l'envoyer à Lyon la semaine prochaine.
Difficile de faire la fine bouche quand on demande et obtient le prêt d’un joueur qui reste de premier plan. L’OL a réussi à obtenir un accord total pour l’arrivée de Loïs Openda, en raison notamment du forcing du joueur belge pour rejoindre l’écurie lyonnaise et tenter de se relancer dans un championnat qu’il connait bien.
La Juventus, qui préférait dans un premier temps vendre complètement l’ancien buteur du RC Lens et du RB Leipzig, a finalement accepté un prêt avec option d’achat qui ne sera obligatoire que sous certaines conditions. De quoi soulager Paulo Fonseca, à la recherche d’un attaquant de pointe pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, et qui ne voulait pas attendre quelques jours de plus.

La Juventus ne fait pas ce dernier cadeau à l'OL

L’entraineur portugais de l’OL va pourtant devoir se faire une raison. Le club du Piémont entend bien encore utiliser Loïs Openda ce samedi à l’occasion du match amical face au Standard de Liège. Entraineur de la Vieille Dame, Luciano Spalletti estime que son effectif est très juste en attaque, et selon la presse italienne, il va même titulariser Openda sur cette rencontre.
Un risque assez rare pris à ce niveau, car le futur attaquant de l’OL ne doit absolument pas se blesser, alors que son utilisation est annoncée comme immédiate par le club rhodanien. En cas de transfert, la Juventus aurait surement gardé le Belge au frais, mais pour un prêt à des conditions avantageuses, le club italien a décidé d’utiliser jusqu’au bout Openda. Nul doute que l’OL suivra avec attention ce match face à une formation de Liège plus en avance physiquement, car le championnat belge reprend plus tôt que les autres. Mais avec un seul attaquant de pointe de métier à sa disposition, la Juventus entend bien donner des minutes à Openda, en attendant également des recrues à ce poste.

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