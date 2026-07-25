Yoan Diomande déclenche une guerre
Le PSG et Liverpool se battent pour Yan Diomande

Le PSG largue Diomandé, 120ME c'est trop cher

PSG25 juil. , 13:30
parClaude Dautel
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Le Real Madrid s'est brutalement invité dans le dossier Yan Diomandé, et cela change tout. Face à la surenchère financière du club espagnol, le Paris Saint-Germain a décidé de stopper totalement les négociations.
Forts d'un accord déjà négocié avec l'attaquant international ivoirien de Leipzig, les dirigeants du PSG ne se faisaient pas trop de soucis concernant la venue de Yan Diomandé. Mais, on a appris ces dernières heures que non seulement le Real Madrid s'était invité à la table des négociations, mais qu'en plus le club de Florentino Perez avait obtenu également un accord de principe avec Diomandé. De quoi étonner Luis Campos et Luis Enrique qui étaient unanimes sur ce recrutement. Mais si Leipzig attendait une bataille financière entre les deux géants européens, il va être déçu. Car Santi Aouna, le journaliste de FootMercato, annonce que face à l'offre du Real Madrid, qui pourrait atteindre 120 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a tout simplement décidé de se retirer de cette opération.

Le PSG ne veut plus supplier des joueurs

Pour le PSG, agacé de voir que Yan Diomandé avait retourné sa veste, il n'y aura aucune surenchère dans ce transfert. Si Diomandé vient à Paris, ce sera aux conditions des champions d'Europe, lesquels ont décidé depuis l'été dernier de ne plus supplier les joueurs pour qu'ils signent. Avec le back-to-back, les résultats sportifs confirment que le choix fait par le Paris Saint-Germain est le bon. Sauf énorme surprise, le Real Madrid va donc s'offrir Yan Diomandé, au moment où il se dit aussi que Kylian Mbappé a fait le forcing durant le Mondial pour obtenir la venue de Michael Diomandé.
Selon notre confrère, le transfert de l'international ivoirien est désormais sur de bons rails, et il se fera pour un budget total tournant autour de 120 millions d'euros. Un montant colossal puisque du côté du Paris Saint-Germain, on n'envisageait pas de passer la barre des 100 millions d'euros pour faire venir la jeune star offensive du RB Leipzig.

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