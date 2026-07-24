OL : Un buteur de 18 ans contre 15 ME, Lyon réfléchit
Ibrahima Cissé

OL : Un buteur de 18 ans contre 15 ME, Lyon réfléchit

OL24 juil. , 17:00
parQuentin Mallet
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Toujours dans l'optique de renforcer son secteur offensif, l'Olympique Lyonnais s'est renseigné auprès de La Gantoise pour Ibrahima Cissé (18 ans). Un dossier jugé toutefois complexe compte tenu de la concurrence et du prix demandé.
La politique de recrutement de l'Olympique Lyonnais a drastiquement changé lorsque Michele Kang a repris la main sur le club. Depuis plus d'un an, la cellule de recrutement des Gones piste des jeunes joueurs à fort potentiel tout en restant à l'affût de coups intéressants en prêt comme avec Endrick l'hiver dernier. Le tout, à des coûts assez bas pour justifier une éventuelle plus-value, comme avec Afonso Moreira, revendu 33 millions d'euros, un an après son achat à 2 millions d'euros seulement. Et si la prochaine pépite recrutée par l'OL s'appelait Ibrahima Cissé ?

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Un prix trop élevé pour l'OL ?

A en croire les informations de Foot Mercato, l'Olympique Lyonnais s'est renseigné auprès des dirigeants de La Gantoise pour un transfert d'Ibrahima Cissé. L'espoir sénégal, haut d'1,96 m et âgé seulement de 18 ans, agite le mercato de l'écurie belge. Son gros potentiel est facteur d'attractivité important qui n'a pas échappé aux recruteurs lyonnais. Ces derniers sont toutefois face à un dossier particulièrement délicat. Car si Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 900 000 euros, les dirigeants de La Gantoise, quant à eux, demandent… 15 millions d'euros minimum. Une somme importante que l'OL ne peut pas risquer de mettre sur un joueur qui ne compte que 12 matchs en professionnel.
D'autant plus que la concurrence sur Ibrahima Cissé ne risque pas de faciliter la tâche : Bournemouth et le Paris FC sont également à l'affût, apprend-on. Deux clubs qui auront beaucoup plus de facilité à poser une telle somme pour boucler un dossier qui prendra sans doute de l'ampleur le temps passant.
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Derniers commentaires

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Ce cahier serait une très bonne idée. 15M hier pour un joueur de L2, c'est déjà n'importe quoi, sauf si c'est un vrai crack en devenir. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Et aujourd'hui 25M , le prix de Vaz ? Mama..... Faut absolument faire ce genre de cahier et s'en souvenir pour demain.

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Tout dépend où on veut placer le curseur en fait. Finir champion? L'an dernier paris a mis 6 mois pour se remettre de son mondial des clubs. Une fois les jambes revenues, on a vu ce qu'il s'est passé à la fin... Il faut finir régulièrement sur le podium pour upgrader le niveau de l'équipe, ça on le sait... Mais il faut aussi faire de la place aux jeunes et il nous fallait un bon entraîneur, pédagogue et formateur. Genesio coche ces cases. Mais une chose est certaine: les transferts à 25M c'est terminé pour cette année au moins. Lyon y est arrivé. Donc c'est faisable.

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En ce dont 2 joueurs de son banc, le PSG encaissé plus que ce qu'en laisserait l'OM en vendant tout l'effectif 😂🤣😂

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Le PSG est double champion d'Europe, ça côté plus haut et c'est normal. Le PSG attire les joueurs et bonifie ceux qu'il vend avec son nouveau statut et celui de ses joueurs.

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Mon dieu... Il ne pouvait y avoir que desurnom et lui pr pas voir le filet de pêche 🤦 Aucune composition d'équipe ne se ressemble d'un match à l'autre, si Fonseca cherche à créer des automatismes je vois pas comment il s'y prend, ça risque d'être dur en effet

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