OL : Un buteur de 18 ans contre 15 ME, Lyon réfléchit

Toujours dans l'optique de renforcer son secteur offensif, l'Olympique Lyonnais s'est renseigné auprès de La Gantoise pour Ibrahima Cissé (18 ans). Un dossier jugé toutefois complexe compte tenu de la concurrence et du prix demandé.

La politique de recrutement de l' Olympique Lyonnais a drastiquement changé lorsque Michele Kang a repris la main sur le club. Depuis plus d'un an, la cellule de recrutement des Gones piste des jeunes joueurs à fort potentiel tout en restant à l'affût de coups intéressants en prêt comme avec Endrick l'hiver dernier. Le tout, à des coûts assez bas pour justifier une éventuelle plus-value, comme avec Afonso Moreira, revendu 33 millions d'euros, un an après son achat à 2 millions d'euros seulement. Et si la prochaine pépite recrutée par l'OL s'appelait Ibrahima Cissé ?

Un prix trop élevé pour l'OL ?

A en croire les informations de Foot Mercato , l'Olympique Lyonnais s'est renseigné auprès des dirigeants de La Gantoise pour un transfert d'Ibrahima Cissé. L'espoir sénégal, haut d'1,96 m et âgé seulement de 18 ans, agite le mercato de l'écurie belge. Son gros potentiel est facteur d'attractivité important qui n'a pas échappé aux recruteurs lyonnais. Ces derniers sont toutefois face à un dossier particulièrement délicat. Car si Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 900 000 euros, les dirigeants de La Gantoise, quant à eux, demandent… 15 millions d'euros minimum. Une somme importante que l'OL ne peut pas risquer de mettre sur un joueur qui ne compte que 12 matchs en professionnel.

D'autant plus que la concurrence sur Ibrahima Cissé ne risque pas de faciliter la tâche : Bournemouth et le Paris FC sont également à l'affût, apprend-on. Deux clubs qui auront beaucoup plus de facilité à poser une telle somme pour boucler un dossier qui prendra sans doute de l'ampleur le temps passant.