Le PSG gagne 40ME avec l'officialisation de cette vente

Le PSG gagne 40ME avec l'officialisation de cette vente

PSG25 juil. , 10:30
parClaude Dautel
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Le PSG a officialisé ce samedi la vente de Kang-In Lee à l'Atlético de Madrid. Cette opération va permettre au PSG d'encaisser 40 millions d'euros.
On a souvent reproché au Paris Saint-Germain de ne pas savoir vendre. Mais cet été, les doubles champions d'Europe tordent le cou à cette réputation puisqu'après avoir vendu Gonçalo Ramos à l'AC Milan, c'est cette fois à l'Atlético de Madrid que le PSG vient d'envoyer Kang-In Lee moyennant 40 millions d'euros. Sachant que ce dernier était arrivé à Paris pour 22 millions d'euros il y a trois ans, l'affaire est belle pour le club de Nasser Al-Khelaifi. Dans son communiqué officiel annonçant la signature de Kang-In Lee chez les Colchoneros, le Paris SG a tenu à remercier l'international sud-coréen pour ce qu'il a apporté au club. Souvent sur la touche, le joueur de 25 ans avait fait part de son désir de partir afin d'avoir du temps de jeu.

Le PSG remercie Kang-In Lee

« En trois ans sous la tunique Rouge & Bleu, Kang-In Lee aura disputé 124 rencontres, inscrit 16 buts, délivré 16 passes décisives et enrichi son palmarès de douze trophées, dont deux Ligues des champions consécutives, auxquelles il a largement contribué. Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement Kang-In Lee pour tout ce qu’il a apporté au Club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », indique le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Le milieu offensif pourrait faire ses grands débuts sous les ordres de Diego Simeone le 1ᵉʳ août prochain lors d'un match de gala entre l'Atlético de Madrid et Manchester United. De quoi rapidement tourner la page pour le Sud-Coréen qui pourrait croiser la route du PSG cette saison en Ligue des champions.

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