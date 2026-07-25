OL : Le cousin d’Erling Haaland veut virer Lyon
Jonatan Braut Brunes

OL : Le cousin d’Erling Haaland veut virer Lyon

OL25 juil. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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L’OL affrontera le Sparta Prague au 3ᵉ tour préliminaire de la Ligue des champions. Et les Tchèques devront être pris très au sérieux par les Gones.
L’Olympique Lyonnais a encore beaucoup de travail sur le marché des transferts. Les Gones devront en effet être prêts pour disputer le 3ᵉ tour préliminaire de la Ligue des champions. Ils seront opposés au Sparta Prague, une équipe qui possède plusieurs arguments pour faire tomber l’OL.
D’ailleurs, la formation tchèque va prochainement enregistrer une arrivée qui pourrait grandement renforcer ses ambitions européennes. Et Erling Haaland est indirectement lié à cette affaire.

Un Haaland peut vraiment punir l'OL 

Selon les informations du média polonais Meczyki, le Sparta Prague va en effet prochainement boucler la signature de Jonatan Braut Brunes, qui n’est autre que le cousin d’Erling Haaland. L’attaquant norvégien va arriver en provenance du Raków pour un montant supérieur à 6 millions d’euros. Il deviendra par la même occasion le transfert le plus cher de l’histoire du club tchèque.
L’Olympique Lyonnais est donc prévenu : le Sparta Prague compte mettre les moyens pour aller le plus loin possible sur la scène européenne cette saison. De leur côté, les Gones n’ont pas non plus terminé leur mercato. Un attaquant est toujours attendu et il pourrait s’agir de Loïs Openda.

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L’attaquant belge est totalement d’accord pour rejoindre l’OL. Il faut désormais que les dirigeants rhodaniens trouvent un terrain d’entente avec la Juventus afin de permettre à l’ancien joueur du RC Lens de débarquer à Lyon.
À noter que si les pensionnaires du Groupama Stadium franchissent ce tour, ils devront ensuite disputer un barrage pour espérer accéder à la phase de ligue de la Ligue des champions. Paulo Fonseca a donc encore beaucoup de travail avec son groupe avant cette échéance importante pour la suite de la saison des Lyonnais.
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T as pas tort du tout, en plus c est vrai que j ai rien inventé, c est juste du recyclage de banderole du virage nord, alors que y en a plein d autres entre cyprès cramés du camp des loges, record d Europe de défaites d affilée, manita…etc y a effectivement matière pour être créatif 😁 j aime bien l om pour ça 👍

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Après faudrait savoir lire encore. La juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur estimé à 4m net par an. Lyon va pas payer 4 m

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3 millions plus 4 m de salaire pour une année selon FM qui est bien plus sérieux que foot01

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Ça boss bien à Lyon ! Tous cela dans la sérénité

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très bonne nouvelle il ne reste plus qu'à Openda a marqué beaucoup de buts et nous aider ç nous qualifier pour la LDC

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