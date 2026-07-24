« J’attends des joueurs », Paulo Fonseca met la pression à l’OL

Paulo Fonseca hausse le ton à Lyon et demande des nouveaux joueurs pour pouvoir passer les barrages de la Ligue des Champions.

Bien parti pour recruter Loïs Openda, l’Olympique Lyonnais a une semaine pour se renforcer afin de compter sur ces nouveaux venus pour le match contre le Sparta Prague en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. L’OL n’a pourtant pas perdu de temps pour se renforcer, surtout quand on voit que l’OM et le PSG, qui n’ont pas de matchs européens à jouer dès le début du mois d’août, piétinent actuellement.

Fonseca s'emballe et annonce des recrues

Malgré cette activité notable surtout pour un club encore surveillé de près par la DNCG, Paulo Fonseca se montre très exigeant. Lors d’un point à l’issue de la rencontre amicale face à Wolfsburg, l’entraineur portugais a apprécié pouvoir compter sur des joueurs offensifs, tout en attendant d’autres.

« Le retour de Malick Fofana est très important pour nous. C’est un joueur de grande qualité. Julien Duranville a fait un très bon match également, son meilleur jusqu’ici. J’attends des joueurs. Nous connaissons notre restriction mais je crois que dans les prochains jours, d’autres joueurs peuvent arriver. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs. La victoire en amical est toujours importante pour amener de la confiance, donc la prochaine rencontre face au Betis Seville sera un bon match de préparation », a fait savoir le technicien en chef de l’OL, pour qui son effectif n’est clairement pas encore assez costaud pour atteindre la Ligue des Champions le mois prochain.

Charge à Matthieu Louis-Jean et ses acolytes de trouver les joueurs capables de satisfaire Paulo Fonseca, qui sait que manquer la C1 serait une grosse déception pour le club, sur le plan sportif comme financier. Mais à un moment cet été, il faudra aussi consolider des départs. Et dans ce domaine, en dehors de la vente d’Afonso Moreira, cela a été très calme.