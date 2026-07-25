OM : Lorenzi va bluffer Stéphane Richard au mercato

Il pourrait etre interressant ,1 milieu comme lui ne serait pas de trop, un autre milieu plus physique ,un attaquant d'axe, un defenseur central un lateral de plus dans l'effectif ne seraient pas inutiles
Tant que quelques passants de bon coeur ne vous auront pas balancer quelques pièces, il faudra attendre avant de s'offrir une bière bas de gamme en espérant qu'elle étanche votre soif de football.
Olise va rester au Bayern je pense.Le real depenserait donc 250 millions pour 2 joueurs.C'est tordant
Il negocie la prolongation de son contrat et ces scribouillards noircissent du texte avec de pures conneries
C'est comme si l'OL recrutait Messi à son prime. Incroyable ce transfert!
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😅🔄"Grégory Lorenzi est quelqu'un d'assez méfiant. A Brest, personne n'avait vraiment d'informations sur les transferts. Les gens de la communication découvraient les recrues au moment du shooting." Nous avons reçu @BrestOnAir pour parler des méthodes du nouveau directeur