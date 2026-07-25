OM : Lorenzi va bluffer Stéphane Richard au mercato

Quelques départs, aucune arrivée, le mercato de l'OM fait peur. Mais du côté de Brest, ancien club de Grégory Lorenzi, on tient à apporter un nouvel éclairage sur cette discrétion.

A 33 ans, Geoffrey Kondogbia fait partie des gros salaires du club que l’OM ne rechignera pas à vendre. Mais tout le monde en est bien conscient, vendre l’international centrafricain semble bien difficile étant donné ses émoluments, et sa dernière année de contrat qu’il entend bien respecter. Capable de rendre des services en défense, il compte bien avoir son mot à dire au milieu de terrain, au poste de sentinelle.

C’est l’un des nombreux défis qui attendent Grégory Lorenzi, pour le moment très discret sur les ventes comme sur les achats. Mais que cette discrétion ne soit pas prise pour un manque de travail. Le compte X Brest On Air, qui a suivi de près le club armoricain ces dernières années forcément, a décrypté pour Massilia Zone la façon de travailler du nouveau directeur sportif de l’OM.

« Grégory Lorenzi est quelqu'un d'assez méfiant, à la limite de la paranoïa. A Brest, personne n'avait vraiment d'informations sur les transferts. Car il n’avait confiance autour de lui. Les gens de la communication découvraient les recrues au moment du shooting, ils étaient convoqués au stade 15 minutes avant. Personne n’avait vraiment d’information et je ne suis pas certain que le président était au courant de tous les transferts », a livré le représentant de BrestOnAir, pour qui ce travail silencieux devrait être encore plus respecté à l’OM, un club où tout se sait très rapidement.

Difficile de savoir pour l’heure si le club provençal travaille sur des recrues, mais sur le côté silencieux et discret, le mercato de l’OM respecte pour le moment parfaitement cette doctrine puisqu’aucun joueur n’est considéré comme en approche à l’heure actuelle.