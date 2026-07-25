Ferran Torres au PSG, une décision avant le 1er août

Ferran Torres au PSG, une décision avant le 1er août

PSG25 juil. , 12:00
parClaude Dautel
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Une semaine après le sacre de l'Espagne en finale du Mondial, le héros de la Roja, Ferran Torres, est toujours en vacances à Ibiza. Mais l'avenir de l'attaquant du Barça va se jouer la semaine prochaine. Le PSG va en savoir rapidement plus.
Comme ses coéquipiers espagnols, Ferran Torres fête le titre mondial décroché dimanche dernier après une finale très terne remportée face à une très triste équipe d'Argentine. Avant qu'il devienne le héros de cette Coupe du monde en marquant le but de la victoire lors de la prolongation, l'attaquant du FC Barcelone était sur les tablettes du Paris Saint-Germain, le PSG étant prêt à mettre 35 millions d'euros pour recruter dès maintenant celui qui a encore un an de contrat avec le Barça. Cependant, compte tenu de ce but libérateur, plusieurs clubs sont venus aux renseignements, notamment l'Atlético de Madrid, mais également une formation de Premier League. Ce samedi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo affirme que les dirigeants barcelonais ont fixé un rendez-vous à Ferran Torres.

Barcelone donne rendez-vous à Ferran Torres

En effet, Joan Laporta n'a pas du tout renoncé à l'idée de conserver son attaquant, mais le président du FC Barcelone souhaite avoir une discussion en tête-à-tête avec son joueur. Pour le Barça, il s'agit d'avoir une réponse très franche et directe de la part de Ferran Torres concernant l'offre de prolongation proposée par les Blaugrana. Pour l'instant, le champion du monde de 26 ans n'a pas répondu favorablement. Mais le Mundo Deportivo explique que le FC Barcelone souhaite que Torres le dise directement à Joan Laporta, au moment où il se dit que le joueur a déjà un accord de principe avec le PSG. Si ce dernier a la confirmation que son attaquant ne veut pas accepter d'allonger la durée de son contrat, alors il se mettra à l'écoute du marché.

Ferran Torres va devoir trancher

On s'en doute, le président du FC Barcelone l'aurait mauvaise de voir Ferran Torres rejoindre Luis Enrique au Paris Saint-Germain, la relation entre les deux clubs n'étant pas encore apaisée. Mais pour le Barça, il est évident que conserver l'attaquant de la Roja jusqu'en 2027, au bout de son contrat, et le voir partir libre dans un an serait une catastrophe. C'est pour cela que, alors que l'on va bientôt entrer dans le dernier mois du mercato, ce rendez-vous avant le 1er août est annoncé comme décisif par la presse sportive espagnole.

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T as pas tort du tout, en plus c est vrai que j ai rien inventé, c est juste du recyclage de banderole du virage nord, alors que y en a plein d autres entre cyprès cramés du camp des loges, record d Europe de défaites d affilée, manita…etc y a effectivement matière pour être créatif 😁 j aime bien l om pour ça 👍

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Après faudrait savoir lire encore. La juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur estimé à 4m net par an. Lyon va pas payer 4 m

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3 millions plus 4 m de salaire pour une année selon FM qui est bien plus sérieux que foot01

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Ça boss bien à Lyon ! Tous cela dans la sérénité

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très bonne nouvelle il ne reste plus qu'à Openda a marqué beaucoup de buts et nous aider ç nous qualifier pour la LDC

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