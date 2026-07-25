Ferran Torres au PSG, une décision avant le 1er août

Une semaine après le sacre de l'Espagne en finale du Mondial, le héros de la Roja, Ferran Torres, est toujours en vacances à Ibiza. Mais l'avenir de l'attaquant du Barça va se jouer la semaine prochaine. Le PSG va en savoir rapidement plus.

Barcelone donne rendez-vous à Ferran Torres

En effet, Joan Laporta n'a pas du tout renoncé à l'idée de conserver son attaquant, mais le président du FC Barcelone souhaite avoir une discussion en tête-à-tête avec son joueur. Pour le Barça, il s'agit d'avoir une réponse très franche et directe de la part de Ferran Torres concernant l'offre de prolongation proposée par les Blaugrana. Pour l'instant, le champion du monde de 26 ans n'a pas répondu favorablement. Mais le Mundo Deportivo explique que le FC Barcelone souhaite que Torres le dise directement à Joan Laporta, au moment où il se dit que le joueur a déjà un accord de principe avec le PSG. Si ce dernier a la confirmation que son attaquant ne veut pas accepter d'allonger la durée de son contrat, alors il se mettra à l'écoute du marché.

Ferran Torres va devoir trancher