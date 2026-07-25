PSG : Barcola veut partir, c'est l'erreur de sa vie

Le PSG a fort à faire lors de ce mercato estival. Bradley Barcola est tenté par un départ, une perspective qu’Elton Mokolo ne comprend pas forcément.

Le Paris Saint-Germain avance avec prudence sur le marché des transferts. Certains dossiers sont considérés comme prioritaires, à commencer par celui de Bradley Barcola. L’ailier parisien ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’ancien joueur de l’OL pourrait prolonger son aventure dans la capitale, mais aussi choisir de relever un nouveau défi.

L’international français est en effet tenté par un départ afin d’obtenir un statut de titulaire indiscutable dans un autre club. Un raisonnement qui ne convainc pas Elton Mokolo.

Barcola prévenu concernant son avenir proche

Lors d'un passage sur le plateau de Winamax, le consultant a en effet adressé un message clair au joueur tricolore :

« Un départ du PSG pour Bradley Barcola serait une erreur monumentale. Il a longtemps été titulaire et ce n'est qu'une blessure qui le sort du onze avec un Khvicha Kvaratskhelia en feu. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, le PSG te rapproche plus d'une Ligue des champions que les autres clubs. »

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Ces dernières heures, Liverpool a notamment manifesté un vif intérêt pour Bradley Barcola. Arsenal suit également le dossier de près. Actuellement en vacances, le jeune Parisien doit prochainement échanger avec les dirigeants du PSG afin de faire le point sur son avenir.

Depuis son arrivée dans la capitale, le natif de Villeurbanne n’a jamais semblé aussi proche d’un départ. Le suspense reste donc entier autour de son avenir, qui pourrait avoir un impact important sur les plans de Luis Enrique cet été. L’entraîneur espagnol apprécie énormément le profil de son ailier et s’oppose à un éventuel transfert. Reste à savoir si cela suffira à convaincre Bradley Barcola de poursuivre l’aventure au PSG. Réponse dans les prochaines semaines.