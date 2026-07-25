McCourt a compris et baisse d'un ton

L'OM va recruter, les dossiers secrets sont prêts

OM25 juil. , 12:40
parClaude Dautel
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Quatre joueurs ont déjà quitté l'Olympique de Marseille depuis le début du mercato, et cela n'est pas fini. Franck McCourt et Stéphane Richard sont sur la même longueur concernant la situation à l'OM.
Après Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré, c'est Bilan Nadir qui a quitté l'OM après avoir refusé de prolonger. Pendant ce temps, Bruno Genesio n'a vu arriver aucun renfort dans le vestiaire, le premier investissement fait par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ayant été de faire venir l'ancien entraîneur de Lille. Reste que pour l'instant, les ventes n'ont visiblement pas été suffisantes puisque l'Olympique de Marseille n'a recruté aucun joueur à un peu plus d'un mois de la fin du marché estival des transferts. Cependant, à en croire La Provence, tout n'est pas sombre dans l'actualité marseillaise.

De Lorenzi bosse en secret

En effet, même si pour l'instant rien ne bouge du côté de la Commanderie, dans les coulisses de l'Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi a adopté des méthodes qui changent radicalement. Finies les fuites vers certains journalistes ou insiders, le patron du recrutement de l'OM a tout verrouillé et travaille le plus discrètement possible. « Le sujet du mercato inquiète fortement les supporters habitués aux mouvements en pagaille jusqu’à l’excès et qui ne voient, cette fois, rien venir, pas l’ombre d’une recrue plus de deux mois après OM-Rennes. La nouvelle direction travaille en sous-marin et exècre les fuites », précise le quotidien régional, qui admet tout de même que Grégory Lorenzi doit à la fois gérer des ventes importantes, mais également penser à renforcer l'effectif marseillais.

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La seule certitude à cet instant du mercato d'été 2026, c'est qu'au sein du vestiaire, les joueurs sont prévenus, tout le monde est à vendre. L'Olympique de Marseille ne s'interdit aucun départ, pour peu qu'une belle offre arrive sur le bureau de Stéphane Richard. Même si Bruno Genesio veut conserver quelques cadres, dont il a donné les noms, l'entraîneur phocéen a accepté l'idée que personne n'est certain d'être là la saison prochaine.
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Derniers commentaires

L'OM va recruter, les dossiers secrets sont prêts

T as pas tort du tout, en plus c est vrai que j ai rien inventé, c est juste du recyclage de banderole du virage nord, alors que y en a plein d autres entre cyprès cramés du camp des loges, record d Europe de défaites d affilée, manita…etc y a effectivement matière pour être créatif 😁 j aime bien l om pour ça 👍

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Après faudrait savoir lire encore. La juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur estimé à 4m net par an. Lyon va pas payer 4 m

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3 millions plus 4 m de salaire pour une année selon FM qui est bien plus sérieux que foot01

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Ça boss bien à Lyon ! Tous cela dans la sérénité

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très bonne nouvelle il ne reste plus qu'à Openda a marqué beaucoup de buts et nous aider ç nous qualifier pour la LDC

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