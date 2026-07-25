L'OM va recruter, les dossiers secrets sont prêts

Quatre joueurs ont déjà quitté l'Olympique de Marseille depuis le début du mercato, et cela n'est pas fini. Franck McCourt et Stéphane Richard sont sur la même longueur concernant la situation à l'OM.

La Provence, tout n'est pas sombre dans l'actualité marseillaise. Après Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré, c'est Bilan Nadir qui a quitté l'OM après avoir refusé de prolonger. Pendant ce temps, Bruno Genesio n'a vu arriver aucun renfort dans le vestiaire, le premier investissement fait par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ayant été de faire venir l'ancien entraîneur de Lille. Reste que pour l'instant, les ventes n'ont visiblement pas été suffisantes puisque l'Olympique de Marseille n'a recruté aucun joueur à un peu plus d'un mois de la fin du marché estival des transferts. Cependant, à en croire, tout n'est pas sombre dans l'actualité marseillaise.

De Lorenzi bosse en secret

En effet, même si pour l'instant rien ne bouge du côté de la Commanderie, dans les coulisses de l'Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi a adopté des méthodes qui changent radicalement. Finies les fuites vers certains journalistes ou insiders, le patron du recrutement de l'OM a tout verrouillé et travaille le plus discrètement possible. « Le sujet du mercato inquiète fortement les supporters habitués aux mouvements en pagaille jusqu’à l’excès et qui ne voient, cette fois, rien venir, pas l’ombre d’une recrue plus de deux mois après OM-Rennes. La nouvelle direction travaille en sous-marin et exècre les fuites », précise le quotidien régional, qui admet tout de même que Grégory Lorenzi doit à la fois gérer des ventes importantes, mais également penser à renforcer l'effectif marseillais.

La seule certitude à cet instant du mercato d'été 2026, c'est qu'au sein du vestiaire, les joueurs sont prévenus, tout le monde est à vendre. L'Olympique de Marseille ne s'interdit aucun départ, pour peu qu'une belle offre arrive sur le bureau de Stéphane Richard. Même si Bruno Genesio veut conserver quelques cadres, dont il a donné les noms, l'entraîneur phocéen a accepté l'idée que personne n'est certain d'être là la saison prochaine.