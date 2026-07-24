OL : Openda signe à Lyon, tout est réglé à 100%

La signature de Loïs Openda à l’OL est en excellente voie. Un accord total aurait été trouvé entre le club rhodanien et la Juventus Turin pour le prêt avec option d’achat du buteur belge de 26 ans.
Très rapide dans son recrutement estival, l’Olympique Lyonnais doit encore boucler l’arrivée d’un numéro neuf pour satisfaire pleinement Paulo Fonseca. Le club rhodanien espère pouvoir compter sur son futur avant-centre pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions début août. Il faut donc aller vite et la piste prioritaire mène à Loïs Openda
, même si les noms de Mathys Tel ou encore d’Arnaud Kalimuendo ont également retenu l’attention des dirigeants en interne. Après avoir trouvé un accord contractuel avec Openda, la mission périlleuse de l’OL était de s’entendre avec la Juventus Turin.
Les efforts de Matthieu Louis-Jean, qui n’a rien lâché pour faire aboutir ce dossier, sont sur le point de payer. Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, un accord total a été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin pour le prêt de Loïs Openda. Le 4e de Ligue 1
en 2025-2026 ne paiera pas l’intégralité du salaire du joueur mais a en contrepartie été obligé d’insérer une option d’achat pour faire céder la Juve, qui espère se séparer de l’ancien buteur du RB Leipzig de manière définitive à la fin de la saison. Pour l’heure, on ignore en revanche quel est le montant de l’option d’achat et les conditions pour la rendre obligatoire.
Loïs Openda arrive à l'OL
Nicolo Schira avance de son côté que si Openda venait à signer définitivement à l’OL, ce serait pour un contrat jusqu’en 2031. On peut légitimement imaginer que la levée de l’option d’achat va dépendre d’une qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison 2026-2027 même si pour l’heure, aucun détail n’a filtré à ce sujet. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Loïs Openda est à court terme une excellente nouvelle pour Lyon et pour Paulo Fonseca, qui va disposer d’un effectif sérieusement renforcé pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Sparta Prague. Et cela en se séparant d’un seul joueur important depuis le début du mercato
avec la seule vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 30 millions d’euros.