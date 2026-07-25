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OL : Michele Kang recrute une star du foot européen

OL25 juil. , 10:10
parClaude Dautel
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Dans un communiqué, l'OL Lyonnes a annoncé ce samedi la signature de la jeune star du football féminin, Salma Paralluelo. La signature de l'attaquante espagnole est un renfort majeur pour l'équipe de Michele Kang.
« En 2023, Salma Paralluelo devient championne du monde avec la Roja devenant ainsi la première joueuse à remporter la Coupe du Monde féminine dans trois catégories. Ses performances tout au long de la compétition lui permettent également d’être récompensée individuellement en recevant le prix de la meilleure jeune joueuse de la compétition.
Au fur et à mesure de sa progression au haut niveau, Salma continue de gagner et remporte de nouveau le quadruplé en 2024 avec la Women’s Champions League, le Championnat d’Espagne, la Coupe de la Reine et la Super Coupe d’Espagne, avant d’ajouter la Ligue des Nations à son palmarès avec l’Espagne. Cette régularité sur la scène nationale et internationale avec son club et sa sélection espagnole la hisse deux années de suite à la troisième place du classement du Ballon d’Or féminin, en 2023 puis en 2024.
Avec le FC Barcelone, Salma a disputé 131 rencontres et marqué 72 buts toutes compétitions confondues. Au total, elle aura remporté 15 trophées dont trois Women’s Champions League avec le club espagnol.
Sollicitée par les plus grands clubs européens, Salma Paralluelo a choisi de rejoindre le projet lyonnais pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et poursuivre sa progression au plus haut niveau. OL Lyonnes se réjouit de cette nouvelle arrivée », indique le club rhodanien dans un communiqué.
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