Le PSG fait une première offre à 45ME pour Godts

Le PSG accélère subitement le rythme dans le dossier Mika Godts. Alors que l'attaquant belge a été mis de côté par l'Ajax pour le match amical de ce dimanche, Fabrizio Romano annonce que Paris a soumis une première offre au club néerlandais.

Here we go n'a pas encore sonné, mais on s'en rapproche. Ce dimanche après-midi, Fabrizio Romano, qui a été le premier à révéler L'heure dun'a pas encore sonné, mais on s'en rapproche. Ce dimanche après-midi, Fabrizio Romano, qui a été le premier à révéler l'intérêt du Paris Saint-Germain pour l'international belge de l'Ajax Amsterdam , annonce que les dirigeants des doubles champions d'Europe en titre viennent d'adresser une première offre à leurs homologues néerlandais. Cependant, cette proposition serait assez éloignée de ce qu'attend l'Ajax pour laisser partir Mika Godts. En effet, du côté d'Amsterdam, on souhaite vendre l'ailier gauche de 21 ans pour la coquette somme de 60 millions d'euros. Et l'offre initiale du PSG ne serait « que » de 45 millions d'euros, le différentiel est donc encore assez conséquent avant d'aboutir à un accord.

Première offre du PSG pour le joueur belge

Le journaliste italien affirme que malgré cela les discussions avanceraient très rapidement entre les deux clubs, dans la mesure où le PSG et l'Ajax sont déterminés à aboutir au transfert du joueur. Du côté de Mika Godts, on laisse les dirigeants régler le problème du transfert, l'international belge ayant lui déjà négocié les contours de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Sauf énorme retournement de situation, le joueur formé au KRC Genk devrait donc rejoindre l'effectif de Luis Enrique dans les prochains jours, l'idée d'une présentation de Mka Godts et de Maghnes Akliouche le même jour étant dans l'air selon certains insiders parisiens.