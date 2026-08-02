Le PSG fait une première offre à 45ME pour Godts

Même à 150 il ne part pas,on le garde
Avec le potentiel des joueurs durant ses 14 années tranquilles, 2 trophées et 2 finales c’est carrément ridicule mais tu peux penser que c’est merveilleux et très fort de sa part , c’est ton avis… comme celui de Desurkon… 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
L.E va le faire progresser.Je ne suis pas super chaud mais L.E peut peut etre en tirer un max
Comme la très grande majorité des articles de foot01... faire du clic...
Si ça ne l'interesse pas il ne vient pas c'est tout.C'est mieux d'etre à Strasbourg sans doute
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🚨🔴🔵 EXCL: Paris Saint-Germain send official bid over €40m to Ajax for Mika Godts. Negotiations moving fast as package around €45m is on the table for the Belgian winger, close to Ajax initial €60m valuation. Mika Godts said yes to PSG and personal terms are agreed. 🇧🇪