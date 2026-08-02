Chelsea prépare en secret l’énorme coup Osimhen

Auteur d’une très belle saison en Turquie à Galatasaray, qui avait payé 75 millions d’euros pour le recruter à Naples, Victor Osimhen pourrait découvrir la Premier League cet été. Chelsea et Tottenham sont intéressés.

Voir un joueur du calibre de Victor Osimhen dans un championnat mineur européen est sans doute une anomalie pour de nombreux observateurs. L’attaquant nigérian sort de deux superbes saison à Galatasaray avec 41 buts et 10 passes décisives en 52 matchs disputés en championnat turc. L’heure est-elle maintenant au retour dans un top club européen pour le Nigérian passé par Naples et Lille ? Ce n’est pas impossible selon Ekrem Konur, qui nous apprend que deux clubs de Premier League sont très intéressés par l’attaquant des Super Eagles.

A en croire notre confrère, Tottenham a même formulé une première offre avoisinant les 55 millions d’euros. Une proposition « d’ouverture » selon le journaliste, afin de prendre la température et connaître les intentions de Galatasaray. Le club turc n’est pas fermé à un départ de son buteur nigérian, à condition de s’y retrouver financièrement en récupérant entre 65 et 75 millions d’euros. En plus de Tottenham, un autre géant de Premier League est intéressé : Chelsea. Déjà très actif depuis le début de l’été avec les signatures de Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra ou encore Geovany Quenda, les Blues visent maintenant l’énorme coup qui ferait passer leur attaque dans une nouvelle dimension avec Victor Osimhen.