Chelsea prépare en secret l’énorme coup Osimhen

Même à 150 il ne part pas,on le garde
Avec le potentiel des joueurs durant ses 14 années tranquilles, 2 trophées et 2 finales c’est carrément ridicule mais tu peux penser que c’est merveilleux et très fort de sa part , c’est ton avis… comme celui de Desurkon… 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
L.E va le faire progresser.Je ne suis pas super chaud mais L.E peut peut etre en tirer un max
Comme la très grande majorité des articles de foot01... faire du clic...
Si ça ne l'interesse pas il ne vient pas c'est tout.C'est mieux d'etre à Strasbourg sans doute
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🚨🇳🇬Chelsea are closely monitoring Victor Osimhen’s situation as Tottenham make an opening offer worth £50m-£55m. Galatasaray are holding out for a fee closer to £65m. 👀 (@Ekremkonur)