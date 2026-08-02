L’OL officialise la signature de Felix Bacher

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce dimanche matin la signature du défenseur autrichien Felix Bacher en provenance d’Estoril pour un peu plus de 5 millions d’euros bonus compris.

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du défenseur autrichien Felix Bacher, en provenance du GD Estoril Praia, pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031. Le montant du transfert s’élève à 4,3 M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 0,8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future » écrit le club rhodanien sur son site officiel.

« C’est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l’Olympique Lyonnais. J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison et j’ai déjà hâte de jouer pour ce club et pour ses supporters. Je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aime être un leader pour l’équipe et me donner à 100% sur le terrain » a de son côté exprimé le nouveau défenseur de l’Olympique Lyonnais sur le site officiel des Gones.