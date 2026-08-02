L'OL doit foncer à Toulouse pour ce bon plan à 10 ME

L'OL doit foncer à Toulouse pour ce bon plan à 10 ME

OL02 août , 12:40
parCorentin Facy
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Déjà très actif depuis le début de l’été, l’OL pourrait encore étoffer son effectif d’ici à la fin août selon les départs. Au milieu de terrain, un renfort n’est pas à exclure en cas de départs de Tessmann et de Mangala.
Ce secteur de jeu a déjà été bien renforcé par l’arrivée de Mads Bidstrup en provenance du RB Salzbourg, mais l’Olympique Lyonnais pourrait se montrer encore plus gourmand. Cela dépend bien sûr des départs puisque le club rhodanien aimerait idéalement se séparer d’Orel Mangala et de Tanner Tessmann. Si ces deux transferts venaient à se concrétiser, Paulo Fonseca aimerait faire venir un milieu de terrain doté d’une belle qualité de passe afin d’aider Tyler Morton. Un profil made in Ligue 1 colle parfaitement avec ce que recherche l’entraîneur portugais selon Yannis Yemmi.
Dans le Winamax FC, le chroniqueur qui suit l’actualité de l’OL de près a lancé l’idée Cristian Cásseres, qui fait les beaux jours de Toulouse depuis son arrivée en provenance de New-York en 2023 pour seulement 1 million d’euros. A un an de la fin de son contrat, l’international vénézuélien de 26 ans pourrait être une belle opportunité pour l’OL alors que sa valeur marchande est estimée par Transfermarkt à 9 millions d’euros.
« Sur les demandes de Paulo Fonseca, j’ai choisi un milieu de terrain qui sur la première relance peut aider Tyler Morton. C’est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui est performant. Sur ce que veut faire Fonseca, il y a un besoin sur la qualité de passe pour mieux sortir du pressing, pour mieux avancer. Car si tu as Tolisso en pointe haute, tu dois avoir deux joueurs derrière lui qui peuvent faire avancer le jeu. Cristian Cásseres, c’est un joueur qui voulait partir de Toulouse en janvier, il y avait Séville sur lui. Je trouve que c’est vraiment un bon joueur de Ligue 1 avec une belle qualité de passe. Si tu arrives à vendre Tessmann et Mangala une certaine somme, tu peux dégager du budget pour faire Cásseres. Toulouse est costaud en négociations, ça doit être au moins 10 millions d’euros. Mais il est censé avoir un bon de sortie » a analysé Yannis Yemmi dans le WFC.
Reste maintenant à voir si l’OL, qui n’a pas recruté en Ligue 1 depuis le début du mercato à l’exception de Kaïl Boudache, s’intéressera à la piste Cásseres ou si Matthieu Louis-Jean continuera de faire ses emplettes à l’étranger.
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Faire rentrer un international en doublure de Mendes, il me semble que ça n'a rien a voir avec un plan de relance qui mise sur un mec a la cave a Fenerbahçe.

L'OL doit foncer à Toulouse pour ce bon plan à 10 ME

J'aime bien le profil, c'est plutôt bien ciblé avec les besoins de l'effectif et ceux de Fonseca. Ca fait 2 saisons qu'il est performant en L1 et qu'il fait partie des tous meilleurs(dans ce champ et en Europe), dans son registre. International vénézulien. Bidstrup, en travailleur infatiguable. Morton à la baguette et Casseres en récupérateur relanceur(passes). Seul bémol dans notre milieu, pas de profil qui sait remonter le ballon, balle au pied et casser les lignes physiquement. Nartey, me pose question aussi. à 10 M j'en doute, ce sera plus cher et il faut vendre Tessmann+Mangala pour envisager de le faire venir.

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

Plutôt Mata Kluivert Tessmann Ouedraogo. Kango n'a pas été bon depuis le début de la prépa tout comme AMN, Mata pas mieux mais en ard il peut éventuellement faire le job. Kamara un peu léger, je préfère tenter Tessmann qui lui a fait une prépa ok et parait plus concentré. Himbert Openda Fofana devant

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

La charnière qui se présentera sera Mata - Kluivert ! C'est flippant mais je vois pas d'autres alternatives. Si on a ouedraogo et Kango sur les côtés, il faudra espérer le miracle

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