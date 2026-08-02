L'OL doit foncer à Toulouse pour ce bon plan à 10 ME

Déjà très actif depuis le début de l’été, l’OL pourrait encore étoffer son effectif d’ici à la fin août selon les départs. Au milieu de terrain, un renfort n’est pas à exclure en cas de départs de Tessmann et de Mangala.

Dans le Winamax FC, le chroniqueur qui suit l’actualité de l’OL de près a lancé l’idée Cristian Cásseres, qui fait les beaux jours de Toulouse depuis son arrivée en provenance de New-York en 2023 pour seulement 1 million d’euros. A un an de la fin de son contrat, l’international vénézuélien de 26 ans pourrait être une belle opportunité pour l’OL alors que sa valeur marchande est estimée par Transfermarkt à 9 millions d’euros.

« Sur les demandes de Paulo Fonseca, j’ai choisi un milieu de terrain qui sur la première relance peut aider Tyler Morton. C’est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui est performant. Sur ce que veut faire Fonseca, il y a un besoin sur la qualité de passe pour mieux sortir du pressing, pour mieux avancer. Car si tu as Tolisso en pointe haute, tu dois avoir deux joueurs derrière lui qui peuvent faire avancer le jeu. Cristian Cásseres, c’est un joueur qui voulait partir de Toulouse en janvier, il y avait Séville sur lui. Je trouve que c’est vraiment un bon joueur de Ligue 1 avec une belle qualité de passe. Si tu arrives à vendre Tessmann et Mangala une certaine somme, tu peux dégager du budget pour faire Cásseres. Toulouse est costaud en négociations, ça doit être au moins 10 millions d’euros. Mais il est censé avoir un bon de sortie » a analysé Yannis Yemmi dans le WFC.