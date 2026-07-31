OL : Pavel Sulc, une blessure pour cacher son transfert
Pavel Sulc - OL

OL : Pavel Sulc, une blessure pour cacher son transfert

OL31 juil. , 14:00
parClaude Dautel
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Auteur d'une saison éblouissante avec l'Olympique Lyonnais, Pavel Sulc ne jouera pas contre le Sparta Prague. Officiellement pour un pépin physique. La réalité pourrait être différente pour un joueur probablement sur le départ.
Un an seulement après avoir signé à l'OL pour 7,5 millions d'euros, Pavel Sulc pourrait ne pas connaître une deuxième saison sous le maillot du club rhodanien. En 38 matchs toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais, le joueur tchèque a marqué 14 buts, souvent décisifs, et délivré 7 passes décisives. Autant dire, des statistiques époustouflantes pour un joueur relativement inconnu quand il a signé à Lyon. Cette notoriété a évidemment valu à Pavel Sulc l'intérêt de plusieurs clubs européens, ce qui pourrait justifier les événements de ces dernières semaines. En effet, bien qu'il ait joué quelques minutes avec l'équipe de Paulo Fonseca lors d'un match amical contre le Servette, le milieu offensif n'a plus été aligné depuis. Et à priori il ne participera même pas au déplacement de mardi prochain dans son pays, où l'Olympique Lyonnais affrontera le Sparta Prague.

Pavel Sulc, une saison et puis s'en va

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on ne fait aucun commentaire sur l'absence de Pavel Sulc. Mais du côté du Progrès, on n'a aucun doute sur ce sujet, si l'international tchèque ne joue pas avec l'OL, c'est que son départ au mercato se profile sérieusement. « Pavel Sulc a joué 21 minutes contre le Servette le 15 juillet,et depuis plus rien, même s’il était en stage en Allemagne. Cela n’indique rien de bon. Il aurait des « soucis physiques ». Il n’est pas exclu qu’il quitte l’OL, ceci expliquant cela », précise Christian Lanier, qui suit l'actualité de l'OL au quotidien et a visiblement des informations précises sur ce sujet. Pour Paulo Fonseca, le départ de Pavel Sulc serait forcément une grosse perte, mais l'Olympique Lyonnais a probablement déjà des offres pour le joueur de 25 ans. Dans le climat économique actuel, si une grosse proposition se profile, il ne fait aucun doute que Lyon l'étudiera sérieusement.

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Derniers commentaires

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Il est incroyable de mauvaise foi, et de stupidité... Ce n est meme pas un cas de pathologie psychiatrique, il est juste con, malheureusement on enferme pas les gens pour ça et grâce a lui , l activité de ce site augmente. Il faudrait que tu interviennes plus souvent, Joekidd assure ton intérim de mémoire vivante du PSG mais tu manques ...

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On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

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J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

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Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

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Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

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