OL : Pavel Sulc, une blessure pour cacher son transfert

Auteur d'une saison éblouissante avec l'Olympique Lyonnais, Pavel Sulc ne jouera pas contre le Sparta Prague. Officiellement pour un pépin physique. La réalité pourrait être différente pour un joueur probablement sur le départ.

Un an seulement après avoir signé à l'OL pour 7,5 millions d'euros, Pavel Sulc pourrait ne pas connaître une deuxième saison sous le maillot du club rhodanien. En 38 matchs toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais, le joueur tchèque a marqué 14 buts, souvent décisifs, et délivré 7 passes décisives. Autant dire, des statistiques époustouflantes pour un joueur relativement inconnu quand il a signé à Lyon. Cette notoriété a évidemment valu à Pavel Sulc l'intérêt de plusieurs clubs européens, ce qui pourrait justifier les événements de ces dernières semaines. En effet, bien qu'il ait joué quelques minutes avec l'équipe de Paulo Fonseca lors d'un match amical contre le Servette, le milieu offensif n'a plus été aligné depuis. Et à priori il ne participera même pas au déplacement de mardi prochain dans son pays, où l'Olympique Lyonnais affrontera le Sparta Prague.

Pavel Sulc, une saison et puis s'en va