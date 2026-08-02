Le Paris Saint-Germain a accéléré les négociations avec Parme afin de recruter Zion Suzuki, ce qui implique le départ de Lucas Chevalier ou Matvei Safonov. Le gardien français serait même déjà mis sur le marché discrètement.

Lucas Chevalier n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été, l'ancien portier du LOSC pensant avoir sa chance si Luis Enrique lui fait confiance. Mais le gardien de but français n'est pas aveugle et il a bien dû voir que depuis quelques jours, on annonce la venue très probable du gardien de but international japonais de Parms à Paris . Autrement dit, il est probable qu'après seulement une seule saison, Lucas Chevalier ne soit plus vraiment en mesure d'être le gardien de but numéro 1 des doubles champions d'Europe et que s'il veut avoir du temps de jeu il devra partir. Tout cela arrivant en plus au moment où Zinedine Zidane arrive à la tête de l'équipe de France. Mais, selon Achille Ash, le PSG pense que Lucas Chevalier finira par accepter un départ et travaille déjà sur ce sujet.

Chevalier proposé en Italie et en Premier League

En Italie, on nous indique qu’un intermédiaire proposerait actuellement le profil de Lucas Chevalier à différents clubs anglais et italiens. Malgré le fait que le joueur ait émis le souhait de rester au PSG le transfert de Zion Suzuki qui se précise pourrait sceller son avenir avec le club parisien », précise Achille Ash. Autrement dit, à moins d'un mois de la fin du Sur son compte X (anciennement Twitter), le journaliste affirme que Lucas Chevalier est déjà proposé à des clubs en Europe. «», précise Achille Ash. Autrement dit, à moins d'un mois de la fin du mercato d'été, le dossier du gardien de but français est déjà pris en main, confirmant au passage que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à se débarrasser de cette tradition de mal gérer le dossier des portiers.

Depuis que Qatar Sports Investments, le Paris Saint-Germain a vu passer un nombre invraisemblable de gardiens de but. En effet, depuis 2011, ce sont 15 portiers différents qui ont joué sous le maillot du PSG, même si pour certains cela a été éphémère. Parmi eux, on se souvient notamment de Sirigu, Areola, Trapp, Buffon, Navas ou bien évidemment Donnarumma.