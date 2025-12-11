ICONSPORT_278847_0105

La décision radicale de Florentino Pérez, champagne pour l'OL

Malgré la situation compliquée au Real Madrid, Florentino Pérez a maintenu sa confiance en Xabi Alonso, qui ne compte toujours pas sur Endrick. L'OL voit le Brésilien se rapprocher à 20 jours du mercato.
La défaite du Real Madrid face à Manchester City plonge un peu plus les Merengue dans la crise. La formation de Xabi Alonso n’arrive plus à retrouver le chemin de la victoire, avec deux matchs gagnés sur ses huit dernières rencontres. Et surtout une première place perdue en Liga et deux défaites face à des grands de Premier League, Liverpool et Manchester City ce mercredi soir.

Le Real Madrid maintient Xabi Alonso

Il se murmurait que l’avenir de Xabi Alonso dépendait d’un réveil contre les Sky Blues à Bernabeu. Dans un match qui aurait pu tourner en faveur des Espagnols, la défaite 2-1 fait forcément mal puisqu’elle met la Casa Blanca en danger de devoir disputer les barrages.
Mais l’entraineur arrivé cet été en provenance de Leverkusen, n’est pas en danger assure Florentino Pérez. Les socios ont beau afficher leur mécontentement, il n’y a pas de fracture dans le vestiaire et l’avenir de Xabi Alonso aurait été remis en cause en cas de déroute contre Manchester City. Cette course défaite 2-1 ne provoquera donc pas de séisme, assure Defensa Central. Thibaut Courtois a même assuré que tout le monde était derrière Xabi Alonso après la rencontre.
Le média proche de la direction du club explique que Pérez a apprécié le comportement de ses joueurs, et estime qu’il faut laisser du temps à son entraineur. Pas de changement de coach donc, et pas de remise en question de l’avenir d’Endrick. L’attaquant brésilien a profité de la blessure de Kylian Mbappé pour jouer 10 minutes, mais c’est seulement sa deuxième apparition de la saison.
Pas de quoi lui faire changer d’avis sur son avenir à court terme, d’autant que Rodrygo, l’un de ses concurrents en attaque, et Gonzalo Garcia, le jeune qui monte en attaque, lui sont clairement passés devant aux yeux de Xabi Alonso. L’OL peut donc souffler, les choses n’ont pas l’air de vouloir bouger à Madrid et cela va certainement envoyer Endrick à Lyon en janvier. Une très bonne nouvelle pour les dirigeants lyonnais, qui ont certes prévu un plan B, mais préféraient clairement boucler le plan A.

