EL : Programme TV et résultats de la 6e journée

6e journée de l'Europa League :
Jeudi 11 décembre
18h45 : SK Sturm Graz - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Live)
OGC Nice - SC Braga (sur Canal+ Foot)
FC Midtjylland - KRC Genk (sur Canal+ Live)
FC Utrecht - Nottingham Forest (sur Canal+ Sport)
PFC Ludogorets - PAOK Salonique (sur Canal+ Live)
GNK Dinamo - Betis Séville (sur Canal+ Live)
Stuttgart - Maccabi Tel Aviv FC (sur Canal+ Live)
BSC Young Boys - Lille OSC
Ferencváros TC - Glasgow Rangers (sur Canal+ Live)
21h00 : FCSB - Feyenoord (sur Canal+ Live)
Panathinaïkós FC - FC Viktoria Plzen (sur Canal+ Live)
Celta Vigo - Bologne (sur Canal+ Live)
Celtic Glasgow - AS Rome (sur Canal+ Live)
FC Bâle - Aston Villa (sur Canal+ Live)
Fribourg - Red Bull Salzbourg (sur Canal+ Live)
SK Brann - Fenerbahçe (sur Canal+ Live)
Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles (sur Canal+)
FC Porto - Malmö FF (sur Canal+ Live)

Europa League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Lyonnais
1254011129
2
FC Midtjylland
1254011257
3
Aston Villa
125401835
4
SC Freiburg
115320835
5
Real Betis
115320835
Tout afficher
0
Derniers commentaires

OL : La catastrophe avec Endrick confirmée

Ouai, à ce qu'il parait, Benzema a demander à Florent Malouda de rechausser les crampons, il a demander à Juninho aussi de venir ! Et Endrick lui, ne voit que par Lyon, ce club qui n'a plus terminer sur le podium depuis la fin de la décennie dernière. Il privilégie le "projet" Lyonnais qui consiste à terminer chaque saisons entre la 5ème et la 8ème place !

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

Étonnant de la part du PSG, ce n'est pas habituel, certes c'est 1 point, mais on nous a habitué à plus.

Un numéro dix recruté cet hiver, l’OL a un coup de coeur

Si Tessman est vendu il faudra faire redescendre Tolisso d’un cran… Parce que De Carvalho c’est vraiment pas possible. Il a pas le niveau. Sinon y’a Mera qui est bien mais jeune encore et Sulc c’est pas mal en 10.

Chevalier en danger, Safonov rassure le PSG

Safonov mérite sa chance il a encore assuré ce soir

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

Le PSG a été sous pression en 1ere mi temps et n'a pas su créer assez de décalage en 2eme. Bilbao et son gardien ont très bien joué Mayulu: il manque pas grand chose pour qu'il marque, mais il manque ce soir Barcola: j'en peux plus, j'adore ce qu'il crée mais il gâche a chaque fois... La ok il tir sur la barre, mais le geste juste c'est la passe à kvara au 2eme... Safonov: encore un bon match, franchement qu'il reste titulaire Mendes et Doué: trop en manque de rythme Ruiz: le meilleur au milieu et avec un peu de justesse sur la fin il peut faire le but ce soir Ok t'a peno sur Névés mais on doit marquer sans ça Le top 2 c'est mort, le top 8 c'est pas assuré encore Le PSG a encore beaucoup d'absents donc pas de stress

