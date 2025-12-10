CL : Programme TV et résultats de la 5e journée

5e journée de la Conférence League :

Jeudi 11 décembre

18h45 : KF Shkëndija - ŠK Slovan Bratislava (sur Canal+ Live)

FC Noah - Legia Varsovie (sur Canal+ Live)

BK Häcken - AEK Larnaka (sur Canal+ Live)

Drita - AZ (sur Canal+ Live)

Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano (sur Canal+ Live)

Fiorentina - Dynamo Kiev (sur Canal+ Live)

Universitatea Craiova - Sparta Prague (sur Canal+ Live)

Samsunspor - AEK Athènes FC (sur Canal+ Live)

Breiðablik - Shamrock Rovers (sur Canal+ Live)

21h00 : KuPS FC Lausanne-Sport (sur Canal+ Live)

Raków Częstochowa - HŠK Zrinjski (sur Canal+ Live)

Shelbourne - Crystal Palace (sur Canal+ Live)

Aberdeen - Strasbourg (sur Canal+ Foot)

Hamrun Spartans - FC Shakhtar Donetsk (sur Canal+ Live)

HNK Rijeka - NK Celje (sur Canal+ Live)

Rapid Vienne - Omonia Nicosie (sur Canal+ Live)

Lech Poznań - Mayence (sur Canal+ Live)

Lincoln Red Imps FC - Sigma Olomouc (sur Canal+ Live)