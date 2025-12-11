ICONSPORT_258346_0016

Bilbao-PSG : Le bus parisien attaqué !

PSG11 déc. , 9:40
parGuillaume Conte
Nuit agitée dans le Pays Basque, avec la découverte, par la délégation parisienne, de l'attaque du bus du PSG.
Après le match à Bilbao, le PSG a décidé de passer la nuit dans le Pays Basque pour mieux récupérer et revenir dans la journée sur Paris. Une décision que doivent regretter les dirigeants parisiens, même s’ils n’y sont pour rien. En effet, RMC annonce que le bus du PSG a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi. Un caillassage a eu lieu pendant la nuit, ce que les membres du club parisien ont constaté au petit matin. La délégation du club francilien prendra l’avion en fin de matinée pour revenir sur Paris vers 12h00. A l’aller, c’est le vol en provenance de Paris qui a beaucoup de mal à se poser, forçant le pilote à une manoeuvre compliquée en raison de fortes rafales de vent.
