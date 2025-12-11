Bilbao-PSG : Le bus parisien attaqué !

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

D'apres le progres (hier) ils connaissent déjà nos sanctions... 𝗟𝗔 𝗗𝗡𝗖𝗚 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 Selon @LeProgresOL, l’OL reste en contact permanent avec la #DNCG en vue de son prochain passage. Mais sauf surprise, l’encadrement du recrutement devrait être maintenu ! Malgré les progrès réalisés ces derniers mois, les restrictions financières ne seront pas levées cet hiver. Un mercato limité à prévoir… encore une fois. Pour ne rien rater de l’actu de l’OL, pensez à vous abonner à la page ! Comment se fait-il qu'ils sont déjà au courant, alors que la direction boss dur pour préparer le dossier ?? Ça ne sert à rien du coup de se présenter si ils connaissent cette sanction, autant le faire par téléphone xd. ;,Et ce n'est pas la première fois;