Moises Simon de retour à Nantes, le coup de chaud du mercato

Vendu au Paris FC pour 7 millions d’euros, Moses Simon ne rencontre pas vraiment la réussite espérée dans la capitale. Au point que le FC Nantes espère boucler son retour lors du mercato hivernal.

En très grosse difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes traverse une zone de turbulences importante . Seizième de Ligue 1, le club présidé par Waldemar Kita s’est séparé mercredi de son entraîneur Luis Castro. Une décision forte de la part du board nantais, qui va devoir trouver un nouvel homme fort pour diriger son équipe, en plus d’être actif lors du mercato de janvier. Des renforts sont indispensables pour espérer un redressement lors de la seconde partie de saison. Tous les secteurs de jeu sont concernés, y compris l’attaque malgré le retour de prêt de Ganago en provenance des Etats-Unis.

A la surprise générale, le FC Nantes aimerait faire revenir au club son ancien attaquant vedette Moses Simon. C’est en tout cas l’information du compte insider @fan_fcnantes_foot. « Le FC Nantes tente de re-séduire Moses Simon ! Pour le mercato hivernal qui arrive, la direction nantaise a contacté l’ailier du Paris FC pour lui proposer de revenir en prêt. À l’instant T, Moses Simon ne serait pas forcément très chaud » explique le média insider sur X. Une information très surprenante mais pas une mauvaise idée pour Nantes, qui connaît l’attaquant nigérian par coeur et qui le sait capable d’apporter une vraie plus-value immédiate aux Canaris.

Auteur de trois buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Moses Simon déçoit au Paris FC, où son irrégularité lui a valu d’être remplaçant ces dernières semaines. Reste que pour l’ancien attaquant de Nantes, un retour du côté de la Beaujoire n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. Reste à voir si fin janvier, les Nantais tenteront leur chance de nouveau pour ce qui serait un joli coup en période de mercato hivernal pour renforcer une attaque bien inoffensive avec seulement 13 buts marqués depuis le début de la saison en Ligue 1.