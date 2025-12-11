ICONSPORT_278477_0186

Moises Simon de retour à Nantes, le coup de chaud du mercato

FC Nantes11 déc. , 9:20
parCorentin Facy
0
Vendu au Paris FC pour 7 millions d’euros, Moses Simon ne rencontre pas vraiment la réussite espérée dans la capitale. Au point que le FC Nantes espère boucler son retour lors du mercato hivernal.
En très grosse difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes traverse une zone de turbulences importante. Seizième de Ligue 1, le club présidé par Waldemar Kita s’est séparé mercredi de son entraîneur Luis Castro. Une décision forte de la part du board nantais, qui va devoir trouver un nouvel homme fort pour diriger son équipe, en plus d’être actif lors du mercato de janvier. Des renforts sont indispensables pour espérer un redressement lors de la seconde partie de saison. Tous les secteurs de jeu sont concernés, y compris l’attaque malgré le retour de prêt de Ganago en provenance des Etats-Unis.
A la surprise générale, le FC Nantes aimerait faire revenir au club son ancien attaquant vedette Moses Simon. C’est en tout cas l’information du compte insider @fan_fcnantes_foot. « Le FC Nantes tente de re-séduire Moses Simon ! Pour le mercato hivernal qui arrive, la direction nantaise a contacté l’ailier du Paris FC pour lui proposer de revenir en prêt. À l’instant T, Moses Simon ne serait pas forcément très chaud » explique le média insider sur X. Une information très surprenante mais pas une mauvaise idée pour Nantes, qui connaît l’attaquant nigérian par coeur et qui le sait capable d’apporter une vraie plus-value immédiate aux Canaris.

Lire aussi

Nantes : Kita change d’avis et vire Luis Castro !Nantes : Kita change d’avis et vire Luis Castro !
Auteur de trois buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Moses Simon déçoit au Paris FC, où son irrégularité lui a valu d’être remplaçant ces dernières semaines. Reste que pour l’ancien attaquant de Nantes, un retour du côté de la Beaujoire n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. Reste à voir si fin janvier, les Nantais tenteront leur chance de nouveau pour ce qui serait un joli coup en période de mercato hivernal pour renforcer une attaque bien inoffensive avec seulement 13 buts marqués depuis le début de la saison en Ligue 1.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279505_0394
OM

Ce défenseur de l’OM fait saliver 6 clubs !

ICONSPORT_279610_0135
Ligue des Champions

Antonio Rudiger, Adil Rami avait raison

ICONSPORT_258346_0016
PSG

Bilbao-PSG : Le bus parisien attaqué !

Fil Info

11 déc. , 10:20
Ce défenseur de l’OM fait saliver 6 clubs !
11 déc. , 10:00
Antonio Rudiger, Adil Rami avait raison
11 déc. , 9:40
Bilbao-PSG : Le bus parisien attaqué !
11 déc. , 9:00
L’OL devant la DNCG, c’est maintenant
11 déc. , 8:40
Transfert à 20 millions, l'OM va frapper au mercato
11 déc. , 8:20
La décision radicale de Florentino Pérez, champagne pour l'OL
11 déc. , 8:00
Il est trop fort, le mercato du PSG chamboulé
11 déc. , 7:25
Indice UEFA : Le point du PSG précieux pour la France

Derniers commentaires

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

mdr tu nous en apprends des bonnes toi! michele Kang te remercie mdr

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Continue de brailler la sardine avariée t'as raison a force d'écrire la meme bêtise partout tu vas peut être finir dans un comedie club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

biensur qu'il s'ameliore mdr arrete de croire que tu sais tout les 200 millions c'est la saison derniere dc le travail est deja en marche depuis cette été dc garde ta haine anti lyonnais et occupes toi de ton club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

D'apres le progres (hier) ils connaissent déjà nos sanctions... 𝗟𝗔 𝗗𝗡𝗖𝗚 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 Selon @LeProgresOL, l’OL reste en contact permanent avec la #DNCG en vue de son prochain passage. Mais sauf surprise, l’encadrement du recrutement devrait être maintenu ! Malgré les progrès réalisés ces derniers mois, les restrictions financières ne seront pas levées cet hiver. Un mercato limité à prévoir… encore une fois. Pour ne rien rater de l’actu de l’OL, pensez à vous abonner à la page ! Comment se fait-il qu'ils sont déjà au courant, alors que la direction boss dur pour préparer le dossier ?? Ça ne sert à rien du coup de se présenter si ils connaissent cette sanction, autant le faire par téléphone xd. ;,Et ce n'est pas la première fois;

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

201 M de déficit, près de 600 M de dette

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading