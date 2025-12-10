michele kang fait un aveu etonnant sur les fans de l ol iconsport 268698 0244 398542

La DNCG va sévir, l’OL connaît la sanction

OL10 déc. , 19:40
parEric Bethsy
0
Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais va passer devant la DNCG pour faire le point. Les dirigeants rhodaniens, qui étaient parvenus à éviter la rétrogradation administrative en Ligue 2, ne s’attendent pas à un miracle. Le gendarme financier devrait prononcer la même sanction qu’en juillet dernier.
Avant de se lancer sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais doit passer par une étape essentielle. Le club présidé par Michele Kang a rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion pour faire le point. Attentif à la situation de l’actuel cinquième de Ligue 1, le gendarme financier vérifiera si les dirigeants rhodaniens ont bien respecté leurs engagements. Cet été, Lyon avait frôlé la descente en Ligue 2 à cause des « exploits » de son ancien président John Textor. La nouvelle patronne Michele Kang était parvenue à éviter la rétrogradation administrative, tout en promettant de sérieuses économies.
On peut penser que l’Olympique Lyonnais s’est montré prudent. Selon les informations du Progrès, qui a contacté une source proche du club, les dirigeants sont en contact régulier avec la DNCG. Il n’empêche que l’organisme devrait maintenir les sanctions prononcées cet été. D’après le quotidien régional, le propriétaire du Groupama Stadium sera à nouveau touché par un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert. Une fois de plus, l’Olympique Lyonnais ne sera pas libre de ses mouvements durant le mercato hivernal.

Quelles conséquences sur le mercato ?

Ce serait évidemment une mauvaise nouvelle pour les Gones. Si la tendance se confirme, Lyon, dont la maison mère Eagle Football a publié des chiffres inquiétants, avec un déficit à 201,2 millions d’euros pour l’exercice 2024-25, pourrait voir ses plans contrecarrés. Sans parler du recrutement espéré à la pointe de l’attaque et pour la charnière centrale, ce contexte pourrait encore obliger le club à se séparer d’un joueur important à contre-cœur.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277194_0189
Ligue des Champions

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

ICONSPORT_266997_0574
PSG

PSG : Trois signatures déjà bouclées, c’est confirmé

ICONSPORT_279497_0002
Ligue des Champions

Real Madrid - Man City : les compos (21h sur Canal+Foot)

Fil Info

10 déc. , 20:02
Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)
10 déc. , 20:00
PSG : Trois signatures déjà bouclées, c’est confirmé
10 déc. , 19:55
Real Madrid - Man City : les compos (21h sur Canal+Foot)
10 déc. , 19:20
Nantes : Kita change d’avis et vire Luis Castro !
10 déc. , 19:00
Bastia en crise, c'est cadeau pour l'ASSE
10 déc. , 18:30
Nantes : « Je ne suis pas content », Luis Castro pique une colère
10 déc. , 18:00
OL : Le grand ami de Textor vient chercher Morton
10 déc. , 17:30
OM : Il est « triste » pour Greenwood, la polémique explose

Derniers commentaires

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

LOLLICHON hein? Je lui rappelle que DONNARUMA a eu 2 fois le prix YACHINE du meilleur gardien européen et que c’est surtout grâce à lui que le PSG a,gagné le championship .Est ce que vous le savez ,je ne mets pas en doute vos compétences ,ce n’est qu’une mise au point,un rappel en quelque sorte.

OL : Textor condamné dans le dossier Almada !

vous avez tous les 2 raisons il etait majoritaire en action mais pas en voix et il etait tjs a 2 contre 1

OL : Le grand ami de Textor vient chercher Morton

Alors écoute moi bien : Mangala 35, Niakhate 30, Turner 8 (grosso modo). Le Brésilien Igor Jesus acheté 10 (vendu 30 à l'OL par Botafogo à la base...) et le reste.... OK pour te vendre Morton, pour 120M. Sinon OK pour 20M, mais tu vas te pendre et Textor avec.

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Ah oui oui effectivement... On voit que les Barisic ou Molebe made in OL écrasent la concurrence !!

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Cretin 🥸🏁🏴🏴🏳️🚩

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading