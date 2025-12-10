La DNCG va sévir, l’OL connaît la sanction

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais va passer devant la DNCG pour faire le point. Les dirigeants rhodaniens, qui étaient parvenus à éviter la rétrogradation administrative en Ligue 2, ne s’attendent pas à un miracle. Le gendarme financier devrait prononcer la même sanction qu’en juillet dernier.

Avant de se lancer sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais doit passer par une étape essentielle. Le club présidé par Michele Kang a rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion pour faire le point. Attentif à la situation de l’actuel cinquième de Ligue 1 , le gendarme financier vérifiera si les dirigeants rhodaniens ont bien respecté leurs engagements. Cet été, Lyon avait frôlé la descente en Ligue 2 à cause des « exploits » de son ancien président John Textor. La nouvelle patronne Michele Kang était parvenue à éviter la rétrogradation administrative, tout en promettant de sérieuses économies.

On peut penser que l’Olympique Lyonnais s’est montré prudent. Selon les informations du Progrès, qui a contacté une source proche du club, les dirigeants sont en contact régulier avec la DNCG. Il n’empêche que l’organisme devrait maintenir les sanctions prononcées cet été. D’après le quotidien régional, le propriétaire du Groupama Stadium sera à nouveau touché par un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert. Une fois de plus, l’Olympique Lyonnais ne sera pas libre de ses mouvements durant le mercato hivernal.

Quelles conséquences sur le mercato ?

Ce serait évidemment une mauvaise nouvelle pour les Gones. Si la tendance se confirme, Lyon, dont la maison mère Eagle Football a publié des chiffres inquiétants, avec un déficit à 201,2 millions d’euros pour l’exercice 2024-25, pourrait voir ses plans contrecarrés. Sans parler du recrutement espéré à la pointe de l’attaque et pour la charnière centrale, ce contexte pourrait encore obliger le club à se séparer d’un joueur important à contre-cœur.