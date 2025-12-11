ICONSPORT_279619_0020

Il est trop fort, le mercato du PSG chamboulé

Petit nul pour le PSG, qui s'est néanmoins rassuré défensivement. Il le doit notamment à un Warren Zaïre-Emery intraitable, et qui pose bien involontairement un problème à son club en vue du mercato.
Le PSG n’a pas réussi à enflammer le match contre Bilbao, malgré un rythme soutenu et une ambiance chaude à San Mames. A l’image de Senny Mayulu, la réussite a clairement fui les joueurs de Luis Enrique, qui étaient habitués à être plus efficaces dans les rendez-vous européens. Il n’y a pour le moment aucune conséquence grave au classement, mais il va falloir finir le travail lors des deux derniers matchs contre le Sporting et Newcastle.

Encore un blessé au PSG !

Sur le plan des joueurs, l’effectif parisien continue d’être sur la corde, à l’image de la blessure de Marquinhos. Illya Zabarnyi est entré en urgence à la mi-temps alors que le Brésilien s’est blessé pendant le premier acte. Un pépin de plus pour un PSG qui a déjà pris des risques en alignant Nuno Mendes titulaire et tout juste de retour de blessure. A droite, pas de souci apparent puisque, sans en avoir l’apport offensif, Warren Zaïre-Emery fait totalement le travail pour remplacer Achraf Hakimi.
Comme le week-end dernier contre Rennes, il avait certainement le joueur le plus dangereux offensivement avec Nico Williams. Sévèrement averti en première période, il n’a pas changé sa façon agressive de défendre et sa mobilité a permis au PSG de très bien se sortir des situations. Il a hérité d’un 7/10 dans L’Equipe, soit de loin la meilleure note des Parisiens, et d’un 6,5/10 dans Le Parisien.
Il ne fait aucun doute que Warren Zaïre-Emery est capable de seconder Achraf Hakimi quand ce dernier sera à la CAN. Mais cela pose un autre problème avec Luis Enrique, qui est sur un fil en ce qui concerne ses milieux de terrain maintenant que l’international français joue en défense. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz n’ont plus de remplaçants, car quand Mayulu descend d’un cran ou Lee est utilisé dans l’axe, le niveau dans ce secteur baisse clairement.

Paris a besoin d'un 4e milieu

De quoi pousser la réflexion du PSG à se concentrer sur un joueur du milieu de terrain pour le mercato. C’est en ce sens que l’arrivée d’un élément comme Ayyoub Bouaddi est jugée capitale, pour ne plus tourner à seulement trois joueurs, au risque d’en perdre un sur blessure dans les semaines à venir. Et si le Lillois vient de prolonger et ne sera donc pas disponible avant l’été prochain, la venue d’un milieu de terrain pourrait bien être étudiée cet hiver.
W. Zaire Emery

W. Zaire Emery

FranceFrance Âge 19 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
