L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

L'Olympique Lyonnais va enfin connaitre le verdict de la DNCG, puisque le passage du club rhodanien devant l'instance de contrôle financier est prévu pour ce jeudi matin.

Etre le dernier à passer devant la DNCG n’est en général pas très bon signe. Les dossiers les plus tardifs sont ceux qui ont le plus de mal à être ficelés, et les clubs qui ne sont pas inquiétés n’attendent en général pas bien longtemps afin d’avoir le feu vert pour le mercato à venir.

Pour l’Olympique Lyonnais , ce n’est toutefois pas un secret que la situation est délicate financièrement. La publication des résultats pour la saison 2024-2025 fait froid dans le dos, et met en lumière les talents de John Textor pour dilapider l’argent du club et glisser tout cela sous le tapis jusqu’à la découverte de la supercherie.

L'OL s'attend à des sanctions

Il faut désormais que Michele Kang présente des comptes non pas bénéficiaires, mais en rétablissement, pour éviter une nouvelle sanction exemplaire. L’OL sera désormais vite fixé puisque L’Equipe annonce que le passage devant la DNCG se fera ce jeudi matin, sous les coups de 11 heures. Bien sur, des échanges ont déjà eu lieu et le gendarme financier sait que la situation est très compliquée. Et surtout que c’est loin d’être fini car John Textor, avec les dettes accumulées et d’autres décisions de justice en attente, peut très bien enfoncer encore l’OL.

Pour ce jeudi, il s’agira donc de présenter la cure d’austérité lancée depuis l’été dernier, des pertes contrôlées et une perspective de se mettre en règle avec les demandes de l’UEFA, qui exige un déficit inférieur à 60 millions d’euros pour commencer le redressement de la situation.

Cette situation financière complexe devrait déboucher sur un mercato encadré et une masse salariale surveillée. L’OL s’y attend, et va forcément devoir faire une ou deux belles ventes en janvier pour s’y conforter. Pour les achats, ou les prêts, ce sera au coup par coup. Voire au coût par coût.