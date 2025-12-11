ICONSPORT_272079_0007

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

OL11 déc. , 9:00
parGuillaume Conte
L'Olympique Lyonnais va enfin connaitre le verdict de la DNCG, puisque le passage du club rhodanien devant l'instance de contrôle financier est prévu pour ce jeudi matin.
Etre le dernier à passer devant la DNCG n’est en général pas très bon signe. Les dossiers les plus tardifs sont ceux qui ont le plus de mal à être ficelés, et les clubs qui ne sont pas inquiétés n’attendent en général pas bien longtemps afin d’avoir le feu vert pour le mercato à venir.
Pour l’Olympique Lyonnais, ce n’est toutefois pas un secret que la situation est délicate financièrement. La publication des résultats pour la saison 2024-2025 fait froid dans le dos, et met en lumière les talents de John Textor pour dilapider l’argent du club et glisser tout cela sous le tapis jusqu’à la découverte de la supercherie.

L'OL s'attend à des sanctions

Il faut désormais que Michele Kang présente des comptes non pas bénéficiaires, mais en rétablissement, pour éviter une nouvelle sanction exemplaire. L’OL sera désormais vite fixé puisque L’Equipe annonce que le passage devant la DNCG se fera ce jeudi matin, sous les coups de 11 heures. Bien sur, des échanges ont déjà eu lieu et le gendarme financier sait que la situation est très compliquée. Et surtout que c’est loin d’être fini car John Textor, avec les dettes accumulées et d’autres décisions de justice en attente, peut très bien enfoncer encore l’OL.
Pour ce jeudi, il s’agira donc de présenter la cure d’austérité lancée depuis l’été dernier, des pertes contrôlées et une perspective de se mettre en règle avec les demandes de l’UEFA, qui exige un déficit inférieur à 60 millions d’euros pour commencer le redressement de la situation.
Cette situation financière complexe devrait déboucher sur un mercato encadré et une masse salariale surveillée. L’OL s’y attend, et va forcément devoir faire une ou deux belles ventes en janvier pour s’y conforter. Pour les achats, ou les prêts, ce sera au coup par coup. Voire au coût par coût.

Derniers commentaires

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

mdr tu nous en apprends des bonnes toi! michele Kang te remercie mdr

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Continue de brailler la sardine avariée t'as raison a force d'écrire la meme bêtise partout tu vas peut être finir dans un comedie club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

biensur qu'il s'ameliore mdr arrete de croire que tu sais tout les 200 millions c'est la saison derniere dc le travail est deja en marche depuis cette été dc garde ta haine anti lyonnais et occupes toi de ton club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

D'apres le progres (hier) ils connaissent déjà nos sanctions... 𝗟𝗔 𝗗𝗡𝗖𝗚 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 Selon @LeProgresOL, l’OL reste en contact permanent avec la #DNCG en vue de son prochain passage. Mais sauf surprise, l’encadrement du recrutement devrait être maintenu ! Malgré les progrès réalisés ces derniers mois, les restrictions financières ne seront pas levées cet hiver. Un mercato limité à prévoir… encore une fois. Pour ne rien rater de l’actu de l’OL, pensez à vous abonner à la page ! Comment se fait-il qu'ils sont déjà au courant, alors que la direction boss dur pour préparer le dossier ?? Ça ne sert à rien du coup de se présenter si ils connaissent cette sanction, autant le faire par téléphone xd. ;,Et ce n'est pas la première fois;

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

201 M de déficit, près de 600 M de dette

