LdC : City renverse le Real et fragilise Xabi Alonso

6e journée de Ligue des Champions

Real Madrid - Manchester City : 1-2

Buts : Rodrygo (28e) pour le Real ; O’Reilly (35e) et Haaland (43e sp) pour City`

Dans un match équilibré, le Real Madrid s’est incliné face à Manchester City (1-2), mettant plus que jamais en danger son entraîneur Xabi Alonso.

Privé de Kylian Mbappé, sur le banc mais pas suffisamment remis de sa blessure à la cheville pour démarrer ni même entrer en jeu, le Real Madrid a pris la rencontre du bon bout. Sur un contre éclair, le club merengue se rappelait à la vie sans le buteur français. Bellingham servait Rodrygo qui ouvrait le score d’une superbe frappe croisée à ras de terre. Une entame parfaite pour le Real, qui menait au score malgré la possession de Manchester City. Mais l’équipe de Pep Guardiola ne mettait pas une heure à réagir.

Moins de dix minutes plus tard, elle égalisait sur un corner grâce à son jeune latéral gauche O’Reilly. En confiance, les Anglais obtenaient un penalty avant la mi-temps que Haaland transformait. Le Real, devant à la demi-heure de jeu était donc mené. Et même si le club espagnol ne lâchait pas les armes en seconde période, la prestation collective des Merengue était trop pauvre pour inquiéter réellement Manchester City. Un frisson parcourait le Santiago Bernabeu quand Endrick trouvait la barre à quelques minutes de la fin. Le Real finit par s’incliner, une défaite qui pourrait être celle de trop pour Xabi Alonso, plus menacé que jamais par un éventuel limogeage.