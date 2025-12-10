ICONSPORT_279602_0056

LdC : City renverse le Real et fragilise Xabi Alonso

Ligue des Champions10 déc. , 22:55
parCorentin Facy
0
6e journée de Ligue des Champions
Real Madrid - Manchester City : 1-2
Buts : Rodrygo (28e) pour le Real ; O’Reilly (35e) et Haaland (43e sp) pour City`
Dans un match équilibré, le Real Madrid s’est incliné face à Manchester City (1-2), mettant plus que jamais en danger son entraîneur Xabi Alonso.
Privé de Kylian Mbappé, sur le banc mais pas suffisamment remis de sa blessure à la cheville pour démarrer ni même entrer en jeu, le Real Madrid a pris la rencontre du bon bout. Sur un contre éclair, le club merengue se rappelait à la vie sans le buteur français. Bellingham servait Rodrygo qui ouvrait le score d’une superbe frappe croisée à ras de terre. Une entame parfaite pour le Real, qui menait au score malgré la possession de Manchester City. Mais l’équipe de Pep Guardiola ne mettait pas une heure à réagir.
Moins de dix minutes plus tard, elle égalisait sur un corner grâce à son jeune latéral gauche O’Reilly. En confiance, les Anglais obtenaient un penalty avant la mi-temps que Haaland transformait. Le Real, devant à la demi-heure de jeu était donc mené. Et même si le club espagnol ne lâchait pas les armes en seconde période, la prestation collective des Merengue était trop pauvre pour inquiéter réellement Manchester City. Un frisson parcourait le Santiago Bernabeu quand Endrick trouvait la barre à quelques minutes de la fin. Le Real finit par s’incliner, une défaite qui pourrait être celle de trop pour Xabi Alonso, plus menacé que jamais par un éventuel limogeage.

Champions League

10 décembre 2025 à 21:00
Real Madrid
Silva de Goes28'
1
2
Match terminé
Manchester City
O'Reilly35'Haaland43'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Silva
Manchester CityManchester City
Carton jaune
88
A. Carreras
Real MadridReal Madrid
Carton jaune
87
R. Silva de Goes
Real MadridReal Madrid
Remplacement
87
ENTRE
N. Aké
Manchester CityManchester City
SORT
J. Doku
Manchester CityManchester City
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 5e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 6e journée

ICONSPORT_276350_0089
OL

OL : Tagliafico a prolongé pour une seule raison

ICONSPORT_279190_0361
PSG

Chevalier en danger, Safonov rassure le PSG

Fil Info

11 déc. , 00:00
CL : Programme TV et résultats de la 5e journée
11 déc. , 00:00
EL : Programme TV et résultats de la 6e journée
10 déc. , 23:30
OL : Tagliafico a prolongé pour une seule raison
10 déc. , 23:08
Chevalier en danger, Safonov rassure le PSG
10 déc. , 23:00
OM : Une recrue venue du Brésil, De Zerbi insiste
10 déc. , 22:57
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
10 déc. , 22:53
LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao
10 déc. , 22:30
Nantes : Une grosse promotion refusée, Kita hallucine

Derniers commentaires

Un numéro dix recruté cet hiver, l’OL a un coup de coeur

Si Tessman est vendu il faudra faire redescendre Tolisso d’un cran… Parce que De Carvalho c’est vraiment pas possible. Il a pas le niveau. Sinon y’a Mera qui est bien mais jeune encore et Sulc c’est pas mal en 10.

Chevalier en danger, Safonov rassure le PSG

Safonov mérite sa chance il a encore assuré ce soir

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

Le PSG a été sous pression en 1ere mi temps et n'a pas su créer assez de décalage en 2eme. Bilbao et son gardien ont très bien joué Mayulu: il manque pas grand chose pour qu'il marque, mais il manque ce soir Barcola: j'en peux plus, j'adore ce qu'il crée mais il gâche a chaque fois... La ok il tir sur la barre, mais le geste juste c'est la passe à kvara au 2eme... Safonov: encore un bon match, franchement qu'il reste titulaire Mendes et Doué: trop en manque de rythme Ruiz: le meilleur au milieu et avec un peu de justesse sur la fin il peut faire le but ce soir Ok t'a peno sur Névés mais on doit marquer sans ça Le top 2 c'est mort, le top 8 c'est pas assuré encore Le PSG a encore beaucoup d'absents donc pas de stress

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

beaucoup de poussettes des deux mains de bilbao sans l intervention de l arbitre.

L1 : Louchet suspendu 3 matchs, le public lyonnais sanctionné

donc un club ne peut plus celebrer les 75 ans de son histoire dignement sans etre sanctionner par des dirigeants incompetent et ne pensant qu'a leur petit nombril degager moi tous ces corrompus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading