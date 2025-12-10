LdC : City renverse le Real et fragilise Xabi Alonso

Si Tessman est vendu il faudra faire redescendre Tolisso d’un cran… Parce que De Carvalho c’est vraiment pas possible. Il a pas le niveau. Sinon y’a Mera qui est bien mais jeune encore et Sulc c’est pas mal en 10.
Safonov mérite sa chance il a encore assuré ce soir
Le PSG a été sous pression en 1ere mi temps et n'a pas su créer assez de décalage en 2eme. Bilbao et son gardien ont très bien joué Mayulu: il manque pas grand chose pour qu'il marque, mais il manque ce soir Barcola: j'en peux plus, j'adore ce qu'il crée mais il gâche a chaque fois... La ok il tir sur la barre, mais le geste juste c'est la passe à kvara au 2eme... Safonov: encore un bon match, franchement qu'il reste titulaire Mendes et Doué: trop en manque de rythme Ruiz: le meilleur au milieu et avec un peu de justesse sur la fin il peut faire le but ce soir Ok t'a peno sur Névés mais on doit marquer sans ça Le top 2 c'est mort, le top 8 c'est pas assuré encore Le PSG a encore beaucoup d'absents donc pas de stress
beaucoup de poussettes des deux mains de bilbao sans l intervention de l arbitre.
donc un club ne peut plus celebrer les 75 ans de son histoire dignement sans etre sanctionner par des dirigeants incompetent et ne pensant qu'a leur petit nombril degager moi tous ces corrompus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
⏸️ DC: @RealMadrid 1-2 @ManCityES ⚽ 28' @RodrygoGoes ⚽ 35' O'Reilly ⚽ 43' Haaland (p.)