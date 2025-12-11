ICONSPORT_274575_0025

Transfert à 20 millions, l'OM va frapper au mercato

OM11 déc. , 8:40
parCorentin Facy
L’intérêt de l’OM pour Jorge Carrascal se confirme au Brésil, où l’on estime toutefois que les dirigeants olympiens vont devoir signer un énorme chèque pour s’attacher le milieu offensif de Flamengo.
Malgré un mercato ambitieux et important l’été dernier, l’Olympique de Marseille ne semble pas se satisfaire de son effectif actuel. Les dirigeants olympiens ont bien l’intention d’être actifs lors du mois de janvier. L’idée est de recruter un ou deux gros joueurs afin d’assurer le podium en Ligue 1 et se qualifier en Ligue des Champions pour une deuxième année de suite. Roberto De Zerbi a identifié un manque dans son équipe au poste de numéro dix.
L’OM a ainsi activé, sur demande du coach italien, la piste Jorge Carrascal. Le milieu offensif colombien de Flamengo a un profil qui plaît énormément à l’OM, comme révélé ces derniers jours par différents médias à travers l’Europe. Une tendance confirmée par le spécialiste du football brésilien Cesar Augusto Londoño, suivi par un million de followers sur X.
« L'Olympique de Marseille souhaite recruter Jorge Carrascal à la demande de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Des discussions directes ont déjà eu lieu. Flamengo, qui l'a acquis du Dynamo Moscou pour 12,5 millions d’euros, le veut pour la Copa Libertadores et attendrait la fin de la Coupe du monde. Officieusement, le club brésilien ne le laisserait pas partir pour moins de 20 millions d’euros » explique le journaliste spécialisé dans l’actualité du football brésilien sur X. La piste se confirme donc de manière très sérieuse pour l’OM avec les précisions d’un journaliste très fiable en Amérique du Sud.

La question est maintenant de savoir si Marseille parviendra à faire plier Flamengo, qui n’a pas l’intention de se faire chiper son meilleur joueur si facilement. Surtout, un tel transfert à 20 millions d’euros en pleine saison n’était certainement pas planifié du côté de la direction marseillaise. Encore moins pour renforcer un secteur de jeu déjà bien fourni au milieu de terrain avec Nadir, Bakola, O’Riley ou encore Gomes en plus de Vermeeren, Kondogbia et Hojbjerg, qui sont eux des milieux plus défensifs toutefois.
Derniers commentaires

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

mdr tu nous en apprends des bonnes toi! michele Kang te remercie mdr

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Continue de brailler la sardine avariée t'as raison a force d'écrire la meme bêtise partout tu vas peut être finir dans un comedie club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

biensur qu'il s'ameliore mdr arrete de croire que tu sais tout les 200 millions c'est la saison derniere dc le travail est deja en marche depuis cette été dc garde ta haine anti lyonnais et occupes toi de ton club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

D'apres le progres (hier) ils connaissent déjà nos sanctions... 𝗟𝗔 𝗗𝗡𝗖𝗚 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 Selon @LeProgresOL, l’OL reste en contact permanent avec la #DNCG en vue de son prochain passage. Mais sauf surprise, l’encadrement du recrutement devrait être maintenu ! Malgré les progrès réalisés ces derniers mois, les restrictions financières ne seront pas levées cet hiver. Un mercato limité à prévoir… encore une fois. Pour ne rien rater de l’actu de l’OL, pensez à vous abonner à la page ! Comment se fait-il qu'ils sont déjà au courant, alors que la direction boss dur pour préparer le dossier ?? Ça ne sert à rien du coup de se présenter si ils connaissent cette sanction, autant le faire par téléphone xd. ;,Et ce n'est pas la première fois;

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

201 M de déficit, près de 600 M de dette

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading