Transfert à 20 millions, l'OM va frapper au mercato

L’intérêt de l’OM pour Jorge Carrascal se confirme au Brésil, où l’on estime toutefois que les dirigeants olympiens vont devoir signer un énorme chèque pour s’attacher le milieu offensif de Flamengo.

Malgré un mercato ambitieux et important l’été dernier, l’Olympique de Marseille ne semble pas se satisfaire de son effectif actuel. Les dirigeants olympiens ont bien l’intention d’être actifs lors du mois de janvier. L’idée est de recruter un ou deux gros joueurs afin d’assurer le podium en Ligue 1 et se qualifier en Ligue des Champions pour une deuxième année de suite. Roberto De Zerbi a identifié un manque dans son équipe au poste de numéro dix.

L’OM a ainsi activé, sur demande du coach italien, la piste Jorge Carrascal. Le milieu offensif colombien de Flamengo a un profil qui plaît énormément à l’OM, comme révélé ces derniers jours par différents médias à travers l’Europe. Une tendance confirmée par le spécialiste du football brésilien Cesar Augusto Londoño, suivi par un million de followers sur X.

« L'Olympique de Marseille souhaite recruter Jorge Carrascal à la demande de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Des discussions directes ont déjà eu lieu. Flamengo, qui l'a acquis du Dynamo Moscou pour 12,5 millions d’euros, le veut pour la Copa Libertadores et attendrait la fin de la Coupe du monde. Officieusement, le club brésilien ne le laisserait pas partir pour moins de 20 millions d’euros » explique le journaliste spécialisé dans l’actualité du football brésilien sur X. La piste se confirme donc de manière très sérieuse pour l’OM avec les précisions d’un journaliste très fiable en Amérique du Sud.

La question est maintenant de savoir si Marseille parviendra à faire plier Flamengo, qui n’a pas l’intention de se faire chiper son meilleur joueur si facilement. Surtout, un tel transfert à 20 millions d’euros en pleine saison n’était certainement pas planifié du côté de la direction marseillaise. Encore moins pour renforcer un secteur de jeu déjà bien fourni au milieu de terrain avec Nadir, Bakola, O’Riley ou encore Gomes en plus de Vermeeren, Kondogbia et Hojbjerg, qui sont eux des milieux plus défensifs toutefois.