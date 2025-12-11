Indice UEFA : Le point du PSG précieux pour la France

Petit point du nul pour le Paris SG à Bilbao ce mercredi soir, mais opération très correcte pour la France à l'indice UEFA en attendant les matchs de jeudi.

Le Paris SG a été moins impérial que d’habitude ce mercredi en déplacement européen. Déjà victorieuse à Leverkusen ou à Barcelone de façon spectaculaire, la formation de Luis Enrique a été muselée à Bilbao. Les Basques sont loin d’avoir posé le bus, mais Paris n’a pas trouvé la solution et a du se contenter d’un match nul 0-0. Un point qui les empêche d’assurer quasiment leur place dans le Top8, même s’il reste encore deux matchs pour cela. Ce sera au Sporting Portugal à la reprise le 20 janvier, et contre Newcastle pour finir, face à des Anglais qui joueront certainement gros.

La France à l'affut d'un gros jeudi ?

Ce point est une petite déception au regard de l’indice UEFA, car la France avait l’occasion de poursuivre son parcours parfait entamé ce mardi par Monaco et l’OM. Mais il a tout de même son importance car il permet aux clubs tricolores de se rapprocher un peu plus des pays devant lui au classement de cette saison. En effet, Paphos s’est incliné à la Juventus, et la Pologne n’a pas d’équipe en Ligue des Champions , ce qui permet à la France de revenir un peu plus sur Chypre et la Pologne, deux équipes étonnantes du Top10 de cette saison.

Avec moins d’un demi-point de retard, la France peut espérer doubler ces deux pays en cas de bonnes performances de Lyon, Strasbourg, Lille et Nice. Mais attention, car dans le même temps, Chypre et la Pologne ont aussi plusieurs équipes concernées par ces deux compétitions du jeudi. Il va toutefois bien falloir doubler ces deux pays pour aller titiller les gros, et éviter de devoir attendre le printemps pour faire ça.