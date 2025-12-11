ICONSPORT_279591_0099

Indice UEFA : Le point du PSG précieux pour la France

PSG11 déc. , 7:25
parGuillaume Conte
0
Petit point du nul pour le Paris SG à Bilbao ce mercredi soir, mais opération très correcte pour la France à l'indice UEFA en attendant les matchs de jeudi.
Le Paris SG a été moins impérial que d’habitude ce mercredi en déplacement européen. Déjà victorieuse à Leverkusen ou à Barcelone de façon spectaculaire, la formation de Luis Enrique a été muselée à Bilbao. Les Basques sont loin d’avoir posé le bus, mais Paris n’a pas trouvé la solution et a du se contenter d’un match nul 0-0. Un point qui les empêche d’assurer quasiment leur place dans le Top8, même s’il reste encore deux matchs pour cela. Ce sera au Sporting Portugal à la reprise le 20 janvier, et contre Newcastle pour finir, face à des Anglais qui joueront certainement gros.

La France à l'affut d'un gros jeudi ?

Ce point est une petite déception au regard de l’indice UEFA, car la France avait l’occasion de poursuivre son parcours parfait entamé ce mardi par Monaco et l’OM. Mais il a tout de même son importance car il permet aux clubs tricolores de se rapprocher un peu plus des pays devant lui au classement de cette saison. En effet, Paphos s’est incliné à la Juventus, et la Pologne n’a pas d’équipe en Ligue des Champions, ce qui permet à la France de revenir un peu plus sur Chypre et la Pologne, deux équipes étonnantes du Top10 de cette saison.
Avec moins d’un demi-point de retard, la France peut espérer doubler ces deux pays en cas de bonnes performances de Lyon, Strasbourg, Lille et Nice. Mais attention, car dans le même temps, Chypre et la Pologne ont aussi plusieurs équipes concernées par ces deux compétitions du jeudi. Il va toutefois bien falloir doubler ces deux pays pour aller titiller les gros, et éviter de devoir attendre le printemps pour faire ça.

Champions League

10 décembre 2025 à 21:00
Athletic Club
0
0
Match terminé
Paris Saint Germain
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
U. Gómez Etxebarria
Athletic ClubAthletic Club
Remplacement
78
ENTRE
M. Vesga Arruti
Athletic ClubAthletic Club
SORT
I. Ruiz de Galarreta Etxeberria
Athletic ClubAthletic Club
Remplacement
78
ENTRE
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
73
ENTRE
A. Gorosabel Espinosa
Athletic ClubAthletic Club
SORT
J. Areso Blanco
Athletic ClubAthletic Club
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

mdr tu nous en apprends des bonnes toi! michele Kang te remercie mdr

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Continue de brailler la sardine avariée t'as raison a force d'écrire la meme bêtise partout tu vas peut être finir dans un comedie club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

biensur qu'il s'ameliore mdr arrete de croire que tu sais tout les 200 millions c'est la saison derniere dc le travail est deja en marche depuis cette été dc garde ta haine anti lyonnais et occupes toi de ton club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

D'apres le progres (hier) ils connaissent déjà nos sanctions... 𝗟𝗔 𝗗𝗡𝗖𝗚 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 Selon @LeProgresOL, l’OL reste en contact permanent avec la #DNCG en vue de son prochain passage. Mais sauf surprise, l’encadrement du recrutement devrait être maintenu ! Malgré les progrès réalisés ces derniers mois, les restrictions financières ne seront pas levées cet hiver. Un mercato limité à prévoir… encore une fois. Pour ne rien rater de l’actu de l’OL, pensez à vous abonner à la page ! Comment se fait-il qu'ils sont déjà au courant, alors que la direction boss dur pour préparer le dossier ?? Ça ne sert à rien du coup de se présenter si ils connaissent cette sanction, autant le faire par téléphone xd. ;,Et ce n'est pas la première fois;

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

201 M de déficit, près de 600 M de dette

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

